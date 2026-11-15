oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Irland-Wirbel

ÖFB-Held Kalajdzic wehrt sich nach Ellenbogen-Eklat

Sport Redaktion
von
Sasa Kalajdzic jubelt mit Teamkollegen nach einem Tor im Fußballspiel Österreich gegen Irland.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Sasa Kalajdzic schießt Österreich in Liga A. Doch Irland hadert mit einem Ellenbogenkontakt. Der Matchwinner wehrt sich gegen den Vorwurf.
OE24 auf Google bevorzugen

Für Österreich der Aufstiegsheld, für Irland ein Reizthema: Sasa Kalajdzic sorgte beim 1:0 am Samstag in Linz nicht nur mit seinem Goldtor für Gesprächsstoff. Noch vor seinem Treffer erwischte er Dara O’Shea mit dem Ellenbogen am Kopf. Eine Karte blieb aus. Danach schoss er Österreich zurück in Liga A.

Im Interview mit dem irischen Sender RTÉ stellte sich Kalajdzic den Fragen zur umstrittenen Szene. Seine Antwort: "Natürlich habe ich das nicht absichtlich gemacht."

Auch interessant

Rapid-Fans machen ÖFB Strich durch die Rechnung

"Überragend!" Großes Lob für ÖFB-Goalie Schlager

ÖFB-Boss Pröll hat keine Lust auf Infantino-Job

Kalajdzic hält dagegen: Er zog mich zurück

In der 69. Minute waren die beiden beim Kampf um einen hohen Ball aneinandergeraten. Schiedsrichter Irfan Peljto pfiff Freistoß für Irland, ließ die Karten aber stecken.

O’Shea habe beim Referee einen Ellenbogenschlag reklamiert, schilderte Kalajdzic anschließend. Der ÖFB-Stürmer hielt dagegen: Sein Gegenspieler habe ihn zurückgezogen und damit in eine ungünstige Körperhaltung gebracht. Durch den Größenunterschied sei sein Arm für den Verteidiger auf Kopfhöhe gewesen.

Kalajdzic bestritt die Absicht hinter dem Kontakt. O’Shea habe ihm daraufhin entgegnet, dass er den Ellenbogen gespürt habe.

Irlands Trainer schimpft: »Das war eine Rote Karte«

Nicht nur dieser Zweikampf sorgte auf irischer Seite für Ärger. Teamchef Heimir Hallgrímsson sah bereits in der ersten Halbzeit eine entscheidende Fehlentscheidung: Romano Schmid hatte O’Shea hart getroffen, war von Peljto aber nur verwarnt worden.

"Ich dachte, das war eine Rote Karte", tobte Hallgrímsson. Den Kalajdzic-Zweikampf wollte er dagegen zunächst nochmals ansehen.

Auch am Videoassistenten ließ der Isländer Kritik hören: "Ich hatte das Gefühl, dass sie im VAR-Raum gar nicht hinschauten." Ob und wie die Szenen tatsächlich überprüft wurden, geht aus dieser Aussage nicht hervor.

Ein österreichischer Spieler rutscht zum Ball, zwei irische Spieler verteidigen im Fußballstadion.
Romano Schmid im Zweikampf mit Dara O’Shea: Für sein Einsteigen sah der ÖFB-Profi Gelb. Irlands Teamchef Heimir Hallgrímsson forderte Rot. © IMAGO/STEINSIEK.CH

Ausgerechnet Kalajdzic lässt Österreich jubeln

Für Irland wurde der Abend danach noch bitterer. Kalajdzic blieb auf dem Feld – und stand beim entscheidenden Angriff genau richtig. Nach einer Ecke köpfelte Michael Gregoritsch den Ball zurück vor das Tor. Der Joker hielt den Fuß hin: 1:0, Gruppensieg, Aufstieg.

Gregoritsch auf Kalajdzic: Diese Kombination hatte Österreich schon beim 3:3 gegen Algerien bei der WM geholfen. In Linz brachte sie das Ticket für Liga A. Den knappen Vorsprung sicherte Alexander Schlager in der Schlussphase mit einer Glanzparade gegen Chiedozie Ogbene ab.

Kalajdzic durfte sich nach den Fragen zum Ellenbogen wieder seiner Rolle als Matchwinner widmen: "Es war ein hartes Spiel gegen einen guten Gegner. Am Ende haben wir es auf unsere Seite gezogen. Jetzt können wir feiern."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Rangnicks Stadion schießt leider keine Tore"

Tennis-Star rastet aus: "Verdammte ukrainische Schlampe"

Löw warnt Klopp vor Liverpool-Falle

Rapid-Fans machen ÖFB Strich durch die Rechnung

Bayern macht Druck: Steht Neuer vor dem Aus?

ÖFB antwortet auf Rapid-Veto: Jetzt droht EM-Blamage

Darum fiel die Slalom-Kamerafahrt im ORF aus

ÖFB-Held Kalajdzic wehrt sich nach Ellenbogen-Eklat

Toto Wolff: Er wird beliebter als Michael Schumacher werden

Herr Kriechmayr, holen Sie uns den Abfahrts-Weltcup?