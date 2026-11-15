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Darum fiel die Slalom-Kamerafahrt im ORF aus

Phillip Platzer
von
Ein Skifahrer mit Helm und Skibrille steht bei einem alpinen Slalom-Rennen in Flachau, Österreich.
© Getty Images
Die ORF-Zuschauer mussten beim Slalom in Levi ohne die beliebte Kamerafahrt von Thomas Sykora auskommen. Das steckt dahinter.
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Normalerweise ist ÖSV-Legende Sykora immer der Testpilot mit seiner Kamera, bevor die aktuellen Weltcup-Stars über die Piste flitzen.

Doch diesmal mussten die ORF-Zuschauer ohne das heimliche Highlight auskommen.

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"Ich habe Bauchweh und ein bisschen Fieber, ich muss auslassen", schildert Sykora: "Für mich eh eine persönliche Niederlage!"

Moderatorin Karina Toth munterte den Niederösterreicher auf: "Schone dich lieber, dass du bald wieder fit bist."

Co-Kommentator

Immerhin: Als Co-Kommentator sorgte Sykora mit seinem Adlerauge für die gewohnten Analysen.

Sein Kommentator-Kollege Thomas König zeigte sich weniger einfühlsam: "Unter 38,5 Grad musst du hiersitzen!"

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