Seltenheit
Darum fiel die Slalom-Kamerafahrt im ORF aus
Normalerweise ist ÖSV-Legende Sykora immer der Testpilot mit seiner Kamera, bevor die aktuellen Weltcup-Stars über die Piste flitzen.
Doch diesmal mussten die ORF-Zuschauer ohne das heimliche Highlight auskommen.
Auch interessant
"Ich habe Bauchweh und ein bisschen Fieber, ich muss auslassen", schildert Sykora: "Für mich eh eine persönliche Niederlage!"
Moderatorin Karina Toth munterte den Niederösterreicher auf: "Schone dich lieber, dass du bald wieder fit bist."
Co-Kommentator
Immerhin: Als Co-Kommentator sorgte Sykora mit seinem Adlerauge für die gewohnten Analysen.
Sein Kommentator-Kollege Thomas König zeigte sich weniger einfühlsam: "Unter 38,5 Grad musst du hiersitzen!"
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden