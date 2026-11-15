Darum fiel die Slalom-Kamerafahrt im ORF aus

Die ORF-Zuschauer mussten beim Slalom in Levi ohne die beliebte Kamerafahrt von Thomas Sykora auskommen. Das steckt dahinter.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Normalerweise ist ÖSV-Legende Sykora immer der Testpilot mit seiner Kamera, bevor die aktuellen Weltcup-Stars über die Piste flitzen.

Doch diesmal mussten die ORF-Zuschauer ohne das heimliche Highlight auskommen.

"Ich habe Bauchweh und ein bisschen Fieber, ich muss auslassen", schildert Sykora: "Für mich eh eine persönliche Niederlage!"

Moderatorin Karina Toth munterte den Niederösterreicher auf: "Schone dich lieber, dass du bald wieder fit bist."

Co-Kommentator

Immerhin: Als Co-Kommentator sorgte Sykora mit seinem Adlerauge für die gewohnten Analysen.

Sein Kommentator-Kollege Thomas König zeigte sich weniger einfühlsam: "Unter 38,5 Grad musst du hiersitzen!"