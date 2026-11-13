Nach RTL-Coup plant Braathen Slalom-Samba

In Levi legt der Neo-Brasilianer in seiner Lieblingsdisziplin los.

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Drei Wochen nach der Braathen–Show beim Riesentorlauf in Sölden will es der Neo-Brasilianer auch beim Slalom-Auftakt in Levi (Sonntag, 10/13 Uhr, ORF1) krachen lassen. Für Wettanbieter admiral.at ist Braathen mit einer Siegquote von 3,00 Topfavorit - vor Clement Noel (FRA) und Atle Lie McGrath (NOR/jew. 5,50). Und die Österreicher? Die müssen sich ohne den rekonvaleszenten Manuel Feller und ohne Marco Schwarz (lässt seine frühere Lieblingsdisziplin "ausklingen") mit Außenseiterrollen begnügen.

ÖSV-Slalomasse trainierten in Schweden

Die ÖSV-Techniktruppe um den Olympia-Zweiten Fabio Gstrein und Routinier Michael Matt trainierte erst auf dem Rennhang in Gurgl, wo am 22. November der zweite Saison-Slalom am Programm steht und übersiedelte in dieser Woche in schwedische Storklinten (um auf Skandinavien-Schnee zu üben), von wo aus es am Freitag im Auto nach Levi ging.

Der Mann, den es zu schlagen gilt, ist jedenfalls Braathen, der mit dem RTL-Sieg in Sölden den perfekten Start in den WM-Winter 2026/27 hatte.

In Levi feierte Braathen ersten Sieg als Brasilianer

In Levi plant der Technik-Spezialist die nächste Samba – dort, wo er vor einem Jahr den historischen ersten Weltcup-Sieg für Brasilien eingefahren hat.

Schlägt Braathen auch am Sonntag in Levi zu, ist das eine deutliche Ansage in Richtung Marco Odermatt im Kampf um die große Kristallkugel. Der Gesamtweltcupsieger der letzten fünf Jahre ist erst wieder bei den US-Rennen (28./29. November Super-G & RTL in Copper Mountain) am Start.

Dass Braathen dem Schweizer RTL-Favoriten beim Weltcup-Auftakt in Sölden (dort war Odermatt nur 3.) 40 Punkte abgenommen hat, sehen Insider als ersten Wirkungstreffer. "Auch wenn Odermatt das Maß aller Dinge bleibt, traue ich Braathen den Gesamtweltcup ohne Weiteres zu", sagt der fünfmalige Weltcupsieger Marc Girardelli. "Er ist der Erste seit Marcel Hirscher, dem das mit zwei Disziplinen gelingen kann." Ähnlich wie Hirscher in seiner besten Zeit wird Braathen zu seinen Spezialdisziplinen Slalom und RTL ab sofort den einen oder anderen Super-G mitnehmen. Girardelli: "Leicht möglich, dass er uns auch da überrascht."