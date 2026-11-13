Wer holt sich das Shiffrin Abo-Rentier in Levi?

Ohne Ski-Queen Mikaela Shiffrin ist am Samstag (10 & 13 Uhr/live auf ORF 1) beim Slalomauftakt in Levi plötzlich alles offen! Österreichs Katharina Truppe wittert ihre Chance auf einen engen Kampf um den Sieg.

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Braune Hänge statt weißer Winterlandschaft, dafür jede Menge Spannung auf der Piste! In Levi steigt am Wochenende der traditionelle Slalom-Auftakt im hohen Norden – und diesmal fehlt ausgerechnet die größte Dominatorin. Mikaela Shiffrin lässt die Rennen in Finnland und Gurgl aus und öffnet damit die Tür für eine neue Siegerin. Eine Chance, die auch Österreichs Katharina Truppe nutzen möchte. Am Samstag (ab 10 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) greifen die Frauen an, am Sonntag sind die Männer dran.

"Natürlich ist es schade, weil man Shiffrin schlagen will. Aber so macht sie die Tür auf für eine neue Siegerin. Ich finde es cool, es könnte eine enge Kiste werden", sagte ÖSV-Hoffnung Truppe. Die Kärntnerin kennt Levi bestens und stand dort 2019 bereits auf dem Podest. Mit großen Ansagen hält sie sich trotzdem zurück: "Nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich oft überaufgeregt war." Bei knackigen minus zehn Grad hat sie sich am Freitag schon einmal warmgefahren. Die Piste sei gut, nur die Winterkulisse lässt zu wünschen übrig: "So grün hatten wir es lange nicht. Aber Levi ist Levi – einfach schön hier im Norden."

Rentier-Jagd eröffnet: Levi ist völlig offen

Wie groß die Lücke ist, die Shiffrin hinterlässt, zeigt ein Blick auf die Statistik: Neun der vergangenen zehn Levi-Slaloms gingen an die US-Amerikanerin. Insgesamt feierte sie dort neun Siege, dazu kamen vier zweite und ein dritter Platz. Nur Petra Vlhova konnte ihr regelmäßig Paroli bieten. Und genau die kehrt nun nach fast drei Jahren in den Weltcup-Slalom zurück. Nach ihrem Kreuzbandriss samt Komplikationen fühlt sich die Slowakin wieder fit: "Ich bin gesund, glücklich und dankbar, wieder das tun zu können, was ich liebe." Ob sie gleich wieder um den Sieg mitfahren kann, wird sich zeigen. Denn auch Camille Rast, Wendy Holdener, Emma Aicher und Lara Colturi zählen zu den heißen Kandidatinnen. Sieben Österreicherinnen wollen ebenfalls mitmischen, Katharina Liensberger und Katharina Gallhuber müssen allerdings passen.

Dominatorin Mikaela Shiffrin lässt den Levi-Slalom aus. © Getty Images

Braathen jagt McGrath

Bei den Männern wartet am Sonntag gleich der nächste große Showdown. Titelverteidiger Atle Lie McGrath bekommt es unter anderem mit seinem Freund Lucas Pinheiro Braathen zu tun. Der Brasilianer gewann bereits den Riesentorlauf in Sölden und triumphierte im Vorjahr in Levi. Österreich hofft vor allem auf Michael Matt und Fabio Gstrein. Manuel Feller fehlt nach einem Bandscheibenvorfall noch der Trainingsrhythmus und plant sein Comeback in Gurgl. Während bei den Frauen also eine neue Siegerin gesucht wird, wollen die Männer ihre Kräfteverhältnisse gleich zum Saisonstart klären. Die große Frage bleibt: Wer schnappt sich im hohen Norden die ersten Slalom-Trophäen – und wer erbt Shiffrins Rentier-Krone?