Lindsey Vonn zeigt Schock-Bilder nach OP

Ski-Ikone Lindsey Vonn hat eine weitere große Hürde auf ihrem langen Weg zurück geschafft. Nach ihrer neunten Operation meldet sich die 42-Jährige mit guten Nachrichten aus dem Krankenhaus – und zeigt ihren Fans Bilder von dem Eingriff und ihrer Erholung.

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"Die Operation ist gut verlaufen!", schreibt Vonn auf Instagram. Der Eingriff habe mehr als fünf Stunden gedauert. Dabei seien sämtliche Platten und Schrauben aus ihrem Bein entfernt und ihr Kreuzband ersetzt worden. "Ich bin jetzt aus dem Krankenhaus zu Hause und dankbar, dass ich mich endlich auf dem letzten Weg zu einer vollständigen Genesung befinde", so die Skirennläuferin.

Zu ihrem Beitrag veröffentlicht sie mehrere Einblicke: Bilder aus dem Operationsumfeld, Aufnahmen aus dem Krankenbett und Eindrücke von den ersten Schritten ihrer Erholung. Außerdem bedankt sie sich bei ihrem Ärzteteam, dem US-Skiteam, dem medizinischen Personal und ihren Angehörigen für die Unterstützung.

Neunte Operation nach schwerem Olympia-Sturz

Hinter Vonn liegen dramatische Monate. Bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo war sie im Februar in der Abfahrt schwer gestürzt. Bereits zuvor hatte sie sich bei einem Weltcup-Rennen in Crans-Montana einen Kreuzbandriss zugezogen. Trotzdem war sie bei den Winterspielen angetreten.

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Der Sturz nach nur rund 13 Sekunden im Olympia-Rennen hatte schwerwiegende Folgen: Vonn erlitt einen komplexen Bruch des linken Schienbeins sowie weitere Verletzungen. Sie musste mehrfach operiert werden. Die ersten Eingriffe fanden in Italien statt, später setzte sie ihre Behandlung in den USA fort.

Weitere Monate bis zur vollständigen Genesung

Die jüngste Operation war ein besonders wichtiger Schritt. Die eingesetzten Metallplatten und Schrauben hatten zunächst die Knochen stabilisiert. Nun konnten sie entfernt und das Kreuzband ersetzt werden. Bereits vor dem Eingriff hatte Vonn erklärt, dass sie neun Monate auf die Heilung der Knochen warten musste, bevor die Kreuzband-Operation möglich war.

Bis das neue Kreuzband vollständig verheilt ist, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Vonn rechnete vor der Operation mit weiteren sechs bis neun Monaten Erholungszeit. Ob und wann sie wieder Rennen fahren kann, ist derzeit offen. Ihren Wunsch, irgendwann wieder auf Skiern zu stehen, hat sie aber nicht aufgegeben.