oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Netzwerk

Red Bull greift bei Bayern nach der Macht

Igor Santovac
von
Harry Kane erhält von Christoph Freund eine goldene Trophäe beim FC Bayern-Spiel.
© GEPA pictures
Beim deutschen Fußball-Rekordmeister verliert Sportboss Max Eberl den nächsten Vertrauten.
OE24 auf Google bevorzugen

Während die deutschen Fußball-Fans auf den nächsten Sieg von Bundestrainer Jürgen Klopp gegen Serbien hoffen, braut sich hinter den Kulissen des FC Bayern ein stiller Machtkampf zusammen.

Im Zentrum steht dabei ausgerechnet jenes Imperium, für das auch Klopp einst die Weichen stellte: das Red-Bull-Netzwerk. Von der Nachwuchsakademie bis in die unmittelbare Nähe der Profimannschaft haben ehemalige Salzburger und Leipziger beim Rekordmeister mittlerweile die wichtigsten operativen Schaltstellen besetzt. Für Sportvorstand Max Eberl wird diese "Salzburger Achse" zunehmend zur Belastungsprobe.

Geschlossener RB-Zirkel

Was einst als punktuelle Verstärkung durch ausgewiesene Fachleute begann, hat sich längst zu einem geschlossenen Zirkel entwickelt. Wer heute an der Säbener Straße Talente sichtet, ausbildet oder taktisch formt, trägt auffällig oft eine rot-weiß-rote Vergangenheit in der Vita: Christoph Freund (Sportdirektor), Jochen Sauer (Leiter FCB Campus), Bernhard Seonbuchner (Leiter Spiel- und Trainerentwicklung), René Marić (Co-Trainer Profis).

Auch interessant

Ronaldo kündigt "tolle Neuigkeiten" an

Blamage droht: Erster Klopp-Auswärtssieg muss her

Manchester United trifft Carrick-Entscheidung

Eberl verhindert nächsten RB-Mann

Besonders brisant wird dieses Netzwerk durch Sportvorstand Max Eberl. Seine eigene kurze, neunmonatige Episode als Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig (Ende im September 2023) hinterließ Spuren – ein echter Überzeugungstäter des Brause-Konstrukts wurde er dort nie.

Umso alarmierender ist seine aktuelle Lage in München:

Verlust von Vertrauten: Mit Markus Weinzierl, Florian Zahn und zuletzt Scouting-Chef Nils Schmadtke verlor Eberl innerhalb weniger Monate gleich drei wichtige interne Verbündete.

Das Vivell-Stoppsignal: Dass die Verpflichtung von Christopher Vivell (einem engen Weggefährten von Christoph Freund) für die Schmadtke-Nachfolge zuletzt scheiterte, war für Eberl überlebenswichtig. Ein weiterer Mann aus dem Kosmos hätte seine eigene Hausmacht trotz Vertragsverlängerung bis 2029 weiter schrumpfen lassen.

Eberls öffentliches Beharren auf einer "internen Lösung" für die Scouting-Abteilung verschafft ihm vorerst Luft. Doch das Netzwerk im Verein ist längst fest verankert – und die nächste Machtfrage an der Säbener Straße nur eine Personalie entfernt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Blamage droht: Erster Klopp-Auswärtssieg muss her

Acht Spiele ohne weiße Weste: Lienhart will Irland stoppen

Mit Homöopathie durch Frühling & Sommer

Seilbahn-Unglück: Zustand des Jungen verbessert sich

Heidi Klum unten ohne: Unter dieses Kleid passt keine Unterhose!

Ronaldo kündigt "tolle Neuigkeiten" an

Offiziell: Kubica steigt in den Renault

Manchester United trifft Carrick-Entscheidung

Red Bull greift bei Bayern nach der Macht

Schwere Krawalle in Amüsier-Viertel