Red Bull greift bei Bayern nach der Macht

Beim deutschen Fußball-Rekordmeister verliert Sportboss Max Eberl den nächsten Vertrauten.

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Während die deutschen Fußball-Fans auf den nächsten Sieg von Bundestrainer Jürgen Klopp gegen Serbien hoffen, braut sich hinter den Kulissen des FC Bayern ein stiller Machtkampf zusammen.

Im Zentrum steht dabei ausgerechnet jenes Imperium, für das auch Klopp einst die Weichen stellte: das Red-Bull-Netzwerk. Von der Nachwuchsakademie bis in die unmittelbare Nähe der Profimannschaft haben ehemalige Salzburger und Leipziger beim Rekordmeister mittlerweile die wichtigsten operativen Schaltstellen besetzt. Für Sportvorstand Max Eberl wird diese "Salzburger Achse" zunehmend zur Belastungsprobe.

Geschlossener RB-Zirkel

Was einst als punktuelle Verstärkung durch ausgewiesene Fachleute begann, hat sich längst zu einem geschlossenen Zirkel entwickelt. Wer heute an der Säbener Straße Talente sichtet, ausbildet oder taktisch formt, trägt auffällig oft eine rot-weiß-rote Vergangenheit in der Vita: Christoph Freund (Sportdirektor), Jochen Sauer (Leiter FCB Campus), Bernhard Seonbuchner (Leiter Spiel- und Trainerentwicklung), René Marić (Co-Trainer Profis).

Eberl verhindert nächsten RB-Mann

Besonders brisant wird dieses Netzwerk durch Sportvorstand Max Eberl. Seine eigene kurze, neunmonatige Episode als Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig (Ende im September 2023) hinterließ Spuren – ein echter Überzeugungstäter des Brause-Konstrukts wurde er dort nie.

Umso alarmierender ist seine aktuelle Lage in München:

Verlust von Vertrauten: Mit Markus Weinzierl, Florian Zahn und zuletzt Scouting-Chef Nils Schmadtke verlor Eberl innerhalb weniger Monate gleich drei wichtige interne Verbündete.

Das Vivell-Stoppsignal: Dass die Verpflichtung von Christopher Vivell (einem engen Weggefährten von Christoph Freund) für die Schmadtke-Nachfolge zuletzt scheiterte, war für Eberl überlebenswichtig. Ein weiterer Mann aus dem Kosmos hätte seine eigene Hausmacht trotz Vertragsverlängerung bis 2029 weiter schrumpfen lassen.

Eberls öffentliches Beharren auf einer "internen Lösung" für die Scouting-Abteilung verschafft ihm vorerst Luft. Doch das Netzwerk im Verein ist längst fest verankert – und die nächste Machtfrage an der Säbener Straße nur eine Personalie entfernt.