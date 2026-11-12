Nach Zweifel-Wirbel: Alaba meldet sich zurück

Nach nur 63 Einsatzminuten wurde David Alaba in Udine bereits zum Sorgenkind. Die Zweifel am großen Hoffnungsträger wuchsen – jetzt gibt es endlich ein Lebenszeichen.

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In Udine hatte man sich von David Alaba viel versprochen – doch bislang blieb der große Durchbruch aus. Wie oe24 bereits berichtete, wurden angesichts seiner Verletzungsprobleme und der mageren Einsatzzeit die Zweifel an der Verpflichtung des ÖFB-Kapitäns immer größer. Kann der 34-Jährige seinem neuen Klub überhaupt noch wie erhofft helfen? Jetzt gibt es zumindest einen Hoffnungsschimmer.

Wie der "Messaggero Veneto" berichtet, stand Alaba am Mittwoch erstmals wieder mit seinen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz. Bei der knapp zweistündigen Einheit im Trainingszentrum Bruseschi arbeitete er bereits in der Gruppe. Auch der zuvor verletzte Alessandro Zanoli war dabei, lediglich Idrissa Gueye trainierte separat. Für den Wiener ist das ein wichtiger Schritt zurück – und für Udinese kommt er zur richtigen Zeit.

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Alaba war erst mitten in der laufenden Saison nach Udine gekommen. Nach seinem Abschied von Real Madrid sollte der vierfache Champions-League-Sieger der Defensive Stabilität verleihen und als Führungsspieler vorangehen. Doch statt auf dem Platz zu glänzen, wurde er wieder einmal von körperlichen Problemen ausgebremst. Beim Debüt gegen Torino reichte es nur für 18 Minuten, gegen Lecce war nach einer Halbzeit Schluss. Eine Verletzung an der rechten Wade setzte ihn erneut außer Gefecht. Die magere Bilanz: gerade einmal 63 Einsatzminuten. Dass in Udine angesichts dieser Vorgeschichte die Zweifel wuchsen, überrascht nicht. Umso wichtiger ist nun die Rückkehr ins Mannschaftstraining.

Bologna als große Comeback-Bühne

Das Auswärtsspiel am 22. November ist als Rückkehrtermin angepeilt. Schon zuvor hatten die lokalen Medien "TuttoUdinese" und "Mondo Udinese" eine Rückkehr nach der Länderspielpause in Aussicht gestellt. Mit dem Einstieg ins Mannschaftstraining wird diese Hoffnung konkreter. Eine endgültige Einsatzfreigabe steht allerdings noch aus. Alaba muss erst beweisen, dass sein Körper wieder mitspielt und er auch dauerhaft belastbar ist.

Denn sein Klub steckt tief in der Krise. Nach elf Runden liegt Udinese mit nur fünf Punkten am Tabellenende der Serie A. Acht Niederlagen und 25 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Auch der Trainerwechsel zu Paolo Zanetti brachte bisher nicht die erhoffte Wende. Die Defensive braucht dringend Stabilität – und genau dafür wurde Alaba geholt.