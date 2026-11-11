Arnautovic-Aus: Jetzt spricht Roter-Stern-Trainer

Trainer Albert Rijera plant im Winter einen Kaderumbau – für Marko Arnautović wird es nach enttäuschenden Monaten und wenig Spielzeit trotz seines Millionen-Gehalts zunehmend ungemütlich.

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Bei Roter Stern Belgrad stehen die Zeichen auf Veränderung – und für Marko Arnautović wird die Lage immer brisanter. Trainer Albert Rijera kündigte vor dem Duell mit Vojvodina (1:0) einen personellen Umbau im Winter an. Wie das serbische Portal "MaxSport" berichtet, sagte der Spanier: "Es wird notwendig sein, einige Spieler zu verändern und neue zu holen." Die konkreten Entscheidungen sollen Ende Dezember mit der Klubführung besprochen werden. Arnautović erwähnte Rijera zwar nicht namentlich, doch gerade für den ÖFB-Rekordspieler ist diese Ansage brisant.

Geplatzte Millionen-Boni

Denn seine Zeit in Belgrad hatte sich der 37-Jährige ganz anders vorgestellt. Gerade nach seinem Abschied aus dem ÖFB-Team wollte Arnautović im Klubfußball noch einmal richtig aufleben und mit Roter Stern international für Furore sorgen. Dafür verzichtete er nach der WM in Nordamerika sogar auf Urlaub und kehrte direkt in die serbische Hauptstadt zurück. Doch bislang ist die erhoffte Erfolgsgeschichte ausgeblieben. Roter Stern verpasste zum zweiten Mal in Folge die Champions-League-Ligaphase. Auch in dieser Saison reicht es nur für die Conference League. Der serbische Meistertitel und der Cupsieg sind für den erfolgsverwöhnten Rekordmeister zwar Pflicht, aber längst kein Ersatz für die große europäische Bühne.

Seltenes Bild: Arnautović im Roter-Stern-Trikot im Torjubel. © APA/AFP/PEDJA MILOSAVLJEVIC

Zur Erinnerung: Bei seiner Verpflichtung im Sommer 2025 wurde Arnautović als Königstransfer gefeiert. Mit kolportierten 2,5 Millionen Euro netto pro Jahr kassiert er das Rekordgehalt der Klubgeschichte. Zusätzlich wurden Prämien für das Erreichen der Champions- oder Europa-League-Ligaphase sowie für Europacup-Tore kolportiert. Sieben Tore und eine Vorlage in 17 Pflichtspielen stehen bislang zu Buche. Zwei Treffer erzielte er in der Champions-League-Qualifikation, die restlichen in Liga und Cup.

In Europa nur noch Zuschauer

Besonders deutlich wird seine schwierige Situation in der Conference League. Beim 2:2 gegen Kopenhagen und beim 2:1 gegen Inter d’Escaldes kam der Wiener nicht einmal zum Einsatz. Insgesamt stehen in der Ligaphase bisher nur neun Einsatzminuten gegen Lugano zu Buche. Auch in der Liga ist Arnautović unter Rijera nur noch zweite Wahl. Bamba Dieng wird im Angriff bevorzugt.

Der Trainer machte zudem klar, dass er bei Transfers großen Einfluss haben will. "Der Klub wird niemals einen Spieler holen, den der Trainer nicht braucht", wird Rijera von "MaxSport" zitiert. Ein Winterabschied ist längst Thema in Serbien. Hannover 96, Rapid, LASK und Italien werden als mögliche Ziele gehandelt. Konkrete Angebote oder Verhandlungen sind allerdings nicht bekannt. Ende Dezember könnte sich entscheiden, ob Arnautović in Rijeras Plänen noch eine Zukunft hat.