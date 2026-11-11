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Ex-DFB-Trainer

Manchester-Knall: Entscheidung um Julian Nagelsmann gefallen

Sport Redaktion
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Ein Mann mit ernstem Gesichtsausdruck verlässt das Spielfeld, unscharfer Hintergrund.
© Getty Images
Bei Manchester United steht ein Trainerwechsel bevor.
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Jetzt also doch: Manchester United soll Medienberichten zufolge die Reißleine ziehen und sich von Michael Carrick trennen.

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Pochettino soll übernehmen

Nachdem zuletzt auch über ein Engagement von Julian Nagelsmann spekuliert wurde, sollen sich Klub-Bosse nun für einen anderen Trainer entschieden haben. Wie "The Athletic" berichtet, soll Mauricio Pochettino die Red Devils übernehmen.

Ein Mann mit verschränkten Armen beobachtet konzentriert ein Fußballspiel im Stadion.
© Getty Images

Der Argentinier betreut derzeit die US-Nationalmannschaft, besitzt allerdings eine Ausstiegsklausel von rund neun Millionen Euro. Der 54-Jährige kennt den englischen Fußball bestens. Nach seiner Zeit bei Southampton führte er Tottenham 2018/19 bis ins Champions-League-Finale. Auch beim FC Chelsea war er tätig, ehe er 2024 den Posten als US-Teamchef übernahm. Nun könnte ihn ausgerechnet Manchester United zurück nach England holen.

Nagelsmann ist nach dem blamablen Aus mit der deutschen Nationalmannschaft seit Sommer ohne Job. Zuletzt wurde der 39-Jährige aber immer wieder mit europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht.

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