Manchester-Knall: Entscheidung um Julian Nagelsmann gefallen

Bei Manchester United steht ein Trainerwechsel bevor.

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Jetzt also doch: Manchester United soll Medienberichten zufolge die Reißleine ziehen und sich von Michael Carrick trennen.

Pochettino soll übernehmen

Nachdem zuletzt auch über ein Engagement von Julian Nagelsmann spekuliert wurde, sollen sich Klub-Bosse nun für einen anderen Trainer entschieden haben. Wie "The Athletic" berichtet, soll Mauricio Pochettino die Red Devils übernehmen.

© Getty Images

Der Argentinier betreut derzeit die US-Nationalmannschaft, besitzt allerdings eine Ausstiegsklausel von rund neun Millionen Euro. Der 54-Jährige kennt den englischen Fußball bestens. Nach seiner Zeit bei Southampton führte er Tottenham 2018/19 bis ins Champions-League-Finale. Auch beim FC Chelsea war er tätig, ehe er 2024 den Posten als US-Teamchef übernahm. Nun könnte ihn ausgerechnet Manchester United zurück nach England holen.

Nagelsmann ist nach dem blamablen Aus mit der deutschen Nationalmannschaft seit Sommer ohne Job. Zuletzt wurde der 39-Jährige aber immer wieder mit europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht.