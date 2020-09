Parlament beendet die Sommerpause

Mit Sondersitzung zu Arbeitslosigkeit beendet das Parlament seine Sommerpause.

Neun Tage vor der ersten regulären Parlamentssitzung nach der Sommerpause tritt der Nationalrat heute bereits zusammen. Und es verspricht eine hitzige Debatte zu werden: Die SPÖ beantragte für Montag eine Sondersitzung zum Thema Arbeitslosigkeit. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner warnte im Vorfeld vor einer drohenden Rekordarbeitslosigkeit im Winter.

Arbeitsmarktexperten würden mit einem Anstieg auf 500.000 Arbeitslose in den kommenden Wochen rechnen – die höchste Anzahl an Arbeitslosen seit 1946, so Rendi-Wagner. Die Bundesregierung sei jedoch weiterhin tatenlos.