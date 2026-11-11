Alles Walzer!
Ballkalender 2027: Die schönsten Bälle Wiens auf einen Blick
Endlich heißt es wieder "Alles Walzer"! Die Ballsaison ist jedes Jahr ein gesellschaftlicher Höhepunkt und das nicht nur für Debütant:innen und Promis. Für alle, die Lust auf eine durchtanzte Nacht haben, bietet Wien eine riesige Auswahl an glamourösen Veranstaltungen in prachtvollem Ambiente. Vom Zuckerbäckerball bis zum Opernball: Hier alle wichtigen Termine im Überblick.
Ball-Highlights im Jänner 2026
Steirerball
- 8. Jänner 2027
- Hofburg Wien
Der Steirerball läutet mit steirischen Musikgruppen und kulinarischen Schmankerl die Ballsaison ein. Dresscode: Tracht.
Zuckerbäckerball
- 14. Jänner 2027
- Hofburg Wien
Der Zuckerbäckerball ist einer der beliebtesten (und köstlichsten) Bälle der Stadt. Achtung: Dieser Ball ist oftmals so rasch ausverkauft, dass sich hier Schnelligkeit beim Ticketkauf lohnt, laut aktuellen Vorverkäufen gibt es kaum noch Restkarten.
Blumenball
- 15. Jänner 2027
- Wiener Rathaus
Der Blumenball ist optisch vielleicht der spektakulärste Ball des Jahres und besticht durch seine farbenfrohe und etwas lockere, aber dennoch elegante Atmosphäre.
Ball der Wiener Philharmoniker
- 21. Jänner 2027
- Musikvereinsgebäude
Dieser Ball ist das exklusive Zuhause der klassischen Musikwelt. Hier glänzen nicht nur die goldenen Wände, sondern auch die internationalen Gäste.
Wiener Kaffeesiederball
- 22. Jänner 2027
- Wiener Hofburg
Der Kaffeesiederball in der Hofburg gilt als einer der stilvollsten und größten Bälle überhaupt. Der Ball steht 2027 unter dem Motto der Roaring Twenties. Die Eröffnung und die Mitternachtseinlagen entführen dich musikalisch ins mondäne Berlin der 1920er- und 30er-Jahre.
Jägerball
- 25. Jänner 2027
- Wiener Hofburg
Der Jägerball (offiziell: Ball vom Grünen Kreuz) bildet einen charmanten Kontrast zum klassischen Dresscode. In der Hofburg sieht man an diesem Abend festliche Dirndl und edle Anzüge aus Loden und Samt.
Ärzteball
- 30. Jänner 2027
- Wiener Hofburg
Unter dem Motto "Ein Tanz für das Leben – eine Charity-Nacht für Pink Ribbon" rückt der Wiener Ärzteball im Jahr seines großen Jubiläums die Pink Ribbon-Aktion der Krebshilfe Wien in den Mittelpunkt.
Ball-Highlights im Februar 2026
Wiener Opernball
- 4. Februar 2027
- Wiener Staatsoper
Das Highlight der Wiener Ballsaison! Am 4. Februar 2027 heißt es in der Wiener Staatsoper wieder: "Alles Walzer!“. Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Hollywood drängt sich auf den Gängen, während das Jungdamen- und Jungherrenkomitee die festliche Eröffnung tanzt. Die reguläre Eintrittskarte liegt in diesem Jahr bei 435 Euro, doch das Erlebnis, im „schönsten Ballsaal der Welt" zu tanzen, ist ohnehin unbezahlbar.
Juristenball
- 6. Februar 2027
- Wiener Hofburg
Am Faschingssamstag findet der traditionsreiche, auf die Zeit des Wiener Kongresses zurückgehende Juristenball statt.
Elmayer-Kränzchen
- 9. Februar 2027
- Wiener Hofburg
Der Ball der Tanzschule Elmayer, der seit 1920 vor allem der Unterstützung karitativer Projekte dient.
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