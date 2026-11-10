Ski-Mode 2026: Diese vier Trends erobern die Piste

In dieser Saison wird die Skipiste zum Laufsteg. Die neue Skimode überrascht mit glamourösen Looks, angesagten Schnitten und echten Fashion-Statements.

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Auf die Piste, fertig, wow! Die Skimode für Winter 2026 hat ihren großen Auftritt und bringt jede Menge Glamour in den Schnee. Denn wer sagt, dass Ski-Looks nur warm und funktional sein müssen? In dieser Saison treffen High-Fashion, futuristische Technologien und luxuriöse Retro-Vibes aufeinander. Das Ergebnis: aufregende Styles, die garantiert alles andere als langweilig sind.

Luxus trifft Gemütlichkeit

Sportalm © OLIVER RUST

Statt wildem Mustermix setzen Fashionistas dieses Jahr auf edles Layering, softe Texturen und smarte Eleganz. Sportalm liefert hierfür die perfekte Inspiration: Unter dem Thema "Cosy Elegance" dominieren edles Wollweiß, fließendes Champagne und warme Braunnuancen, veredelt von dezenten goldenen Details. Auch Louis Vuitton zelebriert diesen "Cosy Après-Ski"-Spirit. Kuschelige Kaschmir-Piqué-Strickteile und Kapuzenjacken aus gebürsteter Seide machen den Kaminabend zum echten Fashion-Moment.

Alpin meets Großstadt

Louis Vuitton © Louis Vuitton

Skibekleidung ist nicht mehr nur für den Urlaub reserviert, sondern wird als "Everyday Essential" in den Alltag integriert. Louis Vuitton macht die Verbindung von Höhenluft und City-Chic zur Kunstform. Opulente Mäntel, kuschelige Capes und stylischer Denim sorgen für einen luxuriösen Winter-Look, der vom Berg direkt auf die Straßen der Großstadt passt. Dieses Jahr interpretieren wir alpine Mode urban und selbstbewusst. Rosé, Khaki und grafische Prints treffen auf technische Materialien und sportliche Funktionalität. Das Ergebnis: eine vielseitige Wintergarderobe, die mal lässig-zurückhaltend, mal als ausdrucksstarkes Fashion-Statement begeistert.

Retro-Sportchic

Sportalm © OLIVER RUST

Ein großer Trend für 2026 ist das Spiel mit Kontrasten: Nostalgische Skimode-Silhouetten treffen auf futuristische High-Tech-Elemente und mutige Hingucker. Mit "Retro Sportchic" schlägt Sportalm eine sportliche und zugleich nostalgische Richtung ein. Off White, Bordeaux und Marineblau geben den Ton an. Markante Bänder, die sofort an die goldene Ära der klassischen Skimode erinnern, bekommen durch die Kombination von matter Skiware und glänzenden Lackoptiken einen zeitgemäßen Twist.

Kräftige Farben treffen auf Pelzelemente

Goldbergh © Goldbergh

Bei der Skimode 2026 dreht sich alles darum, ein Statement zu setzen. Vorbei sind die Zeiten gedeckter Farben und traditioneller Designs. In diesem Jahr stehen leuchtende Farbtöne, auffällige Muster und voluminöse (Kunst-)Pelz-Details im Mittelpunkt. So setzt auch Goldbergh auf eine fast schon urbane Extravaganz im Schnee. Die Farbpalette kennt dabei keine Grenzen: Von tiefem Burgundy und knalligem Rot über sattes "Electric Blue" bis hin zu kräftigen Neon-Akzenten. Leuchtende Farben dominieren das alpine Bild und machen Outfits zu echten Hinguckern.