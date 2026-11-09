Po statt Dekolleté: Hollywood zeigt bei LACMA-Gala seine Kehrseite

Vorne vornehm, hinten ziemlich freizügig. Das Motto der diesjährigen LACMA Art+Film Gala lautete eindeutig: Ein schöner Rücken kann entzücken. Ein schöner Po ebenso! In Los Angeles zeigten sich die Stars am Samstag von ihrer schönsten (Kehr-)Seite.

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Bitte einmal umdrehen! Dieser Gedanke drängte sich bei der LACMA Art+Film Gala 2026 gleich bei mehreren Looks auf. Denn während ein tiefes Dekolleté auf Hollywoods roten Teppichen längst zum guten Ton gehört, wanderte der modische Blickfang diesmal auffällig oft nach hinten. Freie Rücken, gewagte Einblicke und Stoff, der sich rund um den Po auf das Allernötigste beschränkte: Diese Roben hatten ihre große Überraschung auf der Rückseite.

Am 7. November versammelte sich die Prominenz im Los Angeles County Museum of Art. Zwischen Kunst, Film und jeder Menge Glamour ließ sich dabei eine modische Gemeinsamkeit entdecken: Ein schöner Rücken kann definitiv entzücken. Hollywood legte allerdings noch ein paar Zentimeter nach.

Rosie Huntington-Whiteley: Diesem Riemchen gebührt ein eigener Preis

Den wohl spektakulärsten Auftritt mit Wendepunkt lieferte Supermodel Rosie Huntington-Whiteley. Von vorne wirkte ihre schwarze Gucci-Robe mit langen Ärmeln, hohem Kragen und bodenlanger Silhouette beinahe streng. Doch dann kam die Rückansicht.

Rosie Huntington-Whiteley bei der LACMA-Gala © WWD via Getty Images

Hinten stand das Kleid weit offen und gab neben dem Rücken auch den Blick auf den Po frei. Ein einzelner schwarzer Riemen mit silbernem Gucci-Detail hielt die Stoffbahnen auf Po-Höhe zusammen. Der straffe Pferdeschwanz sorgte dafür, dass auch wirklich nichts die Aussicht auf diesen gewagten Schnitt versperrte.

Kim Kardashian: Rollkragen mit Überraschung

Auch Kim Kardashian beherrschte das Spiel mit der vermeintlichen Zurückhaltung. Die Unternehmerin erschien in einer bordeauxfarbenen Gucci-Robe, die über und über mit Pailletten besetzt war. Lange Ärmel und Rollkragen lieferten vorne die elegante Verpackung.

Kim Kardashian bei der LACMA-Gala © Getty Images for LACMA

Seitliche Cut-outs und ein ausgesprochen tiefer Rückenausschnitt machten dann klar: Zugeknöpft war hier nur der erste Eindruck. Dazu trug Kim ihr dunkles Haar in lockeren Wellen und setzte auf Smokey Eyes.

Emily und Kylie lassen ebenfalls tief blicken

Emily Ratajkowski interpretierte das Thema in Weiß. Ihr maßgefertigtes Gucci-Kleid kombinierte einen asymmetrischen Neckholder mit offenen Seiten, freiem Rücken und XXL-Beinschlitz bis zur Hüfte. An einer Seite schien die Robe nur noch durch wenige Nähte zusammengehalten zu werden.

Emily Ratajkowski bei der LACMA-Gala © WWD via Getty Images

Kylie Jenner setzte auf eine schimmernde Couture-Robe von Ashi Studio mit Bambi-Muster. Auch ihr Kleid ließ den Rücken frei. Die fließende Silhouette und das funkelnde Material sorgten bereits von vorne für Glamour; die Rückansicht lieferte die Zugabe.

Kylie Jenner bei der LACMA-Gala © Getty Images for LACMA

Große Roben, kleine Stoffreserven

Die Lust auf überraschende Rückansichten teilten auch Amber Valletta, Lindsey Vonn und Monica Barbaro mit ihren Gucci-Looks. Valletta setzte bei ihrem schwarzen One-Shoulder-Kleid auf ein funkelndes Gucci-Logo-Detail hinten. Candice Swanepoel brachte silberne Fransen ins Spiel, während Salma Hayek in einer roten Paillettenrobe strahlte. Nicole Kidman wiederum sorgte mit einer Chanel-Kreation aus beigefarbenem Oberteil und voluminösem weißem Tüllrock für einen Ballerina-Moment.

Stars bei der LACMA-Gala 2026 1 / 6 Amber Valletta © WWD via Getty Images Lindsey Vonn © Variety via Getty Images Vittoria Ceretti © WireImage

Zur prominenten Gästerunde gehörten außerdem Paris Hilton, Emma Watson, Sofía Vergara, Anya Taylor-Joy, Andrew Garfield, Orlando Bloom und Al Pacino. Hollywood hatte sich für diesen Abend also durchaus in voller Besetzung herausgeputzt.

Die von Gucci präsentierte Benefizgala ehrte heuer die Künstlerin Vija Celmins und "Dune"-Regisseur Denis Villeneuve. Eva Chow und Leonardo DiCaprio führten den Vorsitz, BLACKPINK-Star Rosé sorgte für den musikalischen Auftritt. Knapp sieben Millionen Dollar kamen für das Museum zusammen.