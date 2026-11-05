Laut Stylisten: Das waren die besten Star-Looks des Jahres 2026

Wenn die Stars der Welt über den roten Teppich schreiten, wird nichts dem Zufall überlassen. Auch 2026 lieferten die Promis jede Menge spektakuläre Fashion-Momente. Doch wer hatte in Sachen Style die Nase vorn? Eine Jury aus renommierten Star-Stylisten hat die besten Red-Carpet-Looks des Jahres gekürt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In den vergangenen Jahren haben sich Celebrity-Stylisten zu den mächtigsten Geschmacksmachern Hollywoods entwickelt. Zendaya, Rihanna und Co. mögen Millionen von Fans haben, doch hinter ihren ikonischen Auftritten stecken kreative Köpfe, die genau wissen, wie man für unvergessliche Fashion-Momente sorgt. Wenn es darum geht, wer auf dem roten Teppich wirklich Geschichte schreibt, haben längst die Stylisten das letzte Wort. Nun hat "The Hollywood Reporter" erstmals eine datengestützte Stylisten-Umfrage veröffentlicht. Mehr als 50 der einflussreichsten "Image-Architekten" Hollywoods haben abgestimmt und die spektakulärsten Red-Carpet-Looks ihrer Kolleginnen und Kollegen gekürt.

Die größten Red-Carpet-Trends 2026

Was uns das Fashion-Jahr 2026 bisher gelehrt hat? Federn dominieren die roten Teppiche! Auch der Transparenz-Trend bleibt uns erhalten, bekommt allerdings zunehmend Konkurrenz durch gewagte Cut-outs und aufregende Zweiteiler. Spitze, verführerische Lingerie-Details und Leder haben sich längst ihren festen Platz in der Red-Carpet-Mode gesichert. Und während die Trends kommen und gehen, bleibt eines unverändert: Elegantes Tailoring ist und bleibt zeitlos.

Und die Designer der Stunde? Neben etablierten Häusern wie Chanel (unter Matthieu Blazy), Dior (Jonathan Anderson) und Saint Laurent (Anthony Vaccarello) hat vor allem ein junges Pariser Duo die Herzen der Hollywood-Stylisten erobert: Matières Fécales (Hannah Rose Dalton und Steven Raj Bhaskaran).

Platz 1: Zendaya

Zendaya © WireImage

Dass Zendaya das ultimative Fashion-Idol unserer Zeit ist, steht außer Frage (die Stylisten mussten sich sogar auf einen Look von ihr beschränken, um die Liste fair zu halten). Bei der Premiere von The Odyssey in New York raubte sie allen den Atem. Ihr langjähriger Stylist Law Roach hüllte sie in eine handplissierte Chiffon-Robe von Matières Fécales namens "Ange". Das Highlight: Weiße Hahnfedern-Flügel, die ihre Filmrolle der Göttin Athene aufgriffen. "Sie sah aus wie ein Gemälde. Nicht viele könnten das tragen", schwärmt Stylisten-Kollegin Ilaria Urbinati.

Platz 2: Emma Chamberlain

Emma Chamberlain © Penske Media via Getty Images

Die diesjährige Met Gala bot reichlich Spektakel, doch Emma Chamberlain sorgte für einen der größten Wow-Auftritte. In einer Maßanfertigung von Mugler, gestylt von Jared Ellner, verkörperte sie das Met-Thema "Fashion Is Art" in Perfektion. Das impressionistisch inspirierte Kleid war ein Unikat, an dem 40 Stunden lang per Hand gemalt wurde. "Es wirkte, als hätte man ein Kunstwerk direkt auf ihren Körper gemalt", lobte Stylistin Tracy Shapoff.

Platz 3: Chase Infiniti

Chase Infiniti © FilmMagic

Bei der Met Gala am 4. Mai zog auch Chase Infiniti alle Blicke auf sich. In einer maßgeschneiderten Kreation von Thom Browne, gestylt von Wayman + Micah, legte sie einen spektakulären Auftritt hin. Das außergewöhnliche Kleid war mit 1,5 Millionen handgestickten Pailletten und mehr als 600 unterschiedlichen Seidenfransen verziert. Als Inspiration diente die berühmte griechische Skulptur der Venus von Milo. Stylistin Avigail Collins, zeigte sich begeistert: „Es hat etwas Surreales. Wie tragbare Kunst, fast schon skulptural.

Platz 4: Teyana Taylor

Teyana Taylor © Photo by Emma McIntyre/FilmMagic

Ein weiterer Wow-Auftritt gelang Taylor bei den Actor Awards am 1. März. In einem maßgeschneiderten Thom-Browne-Kleid, kreiert und gestylt von Wayman + Micah, sorgte sie für jede Menge Gesprächsstoff. Das surrealistisch geformte Abendkleid in Grau und Cremeweiß sollte an ein abstraktes Gemälde des nackten Frauenkörpers erinnern. Das Oberteil bestand aus mehr als 160 einzelnen Schnittteilen, die durch raffinierte Farbverläufe und Intarsientechnik eine plastische Muskelstruktur entstehen ließen. Dazu kamen fließende Bänder am Rücken und ein grauer Tüllrock in Meerjungfrauenform, der mit unglaublichen 400.000 Gold- und Weißgoldpailletten funkelte.

Platz 5: Nicole Kidman

Nicole Kidman © Kevin Mazur/Getty Images for The

In einer rubinroten Robe sorgte Nicole Kidman bei der Met Gala am 4. Mai für Aufsehen. Das fließend wirkende, mit unzähligen Perlen besetzte Kleid wurde von Jason Bolden gestylt und von Chanels Kreativdirektor Matthieu Blazy entworfen. Die außergewöhnliche Silhouette bestach durch eine tief sitzende Taille, opulente Federdetails an den Hüften und Ärmelbündchen sowie eine lange, dramatische Schleppe. Stylist James Yardley (der unter anderem Connor Storrie und Hannah Waddingham einkleidet) zeigte sich begeistert: "Was mir an diesem Kleid am besten gefallen hat, war seine Schlichtheit. Die Passform war makellos, und die Anordnung der Federn hatte eine enorme Wirkung."

Platz 6: Daisy Edgar-Jones

Daisy Edgar-Jones © Getty Images

In einem Kristall-Korsettkleid von Miu Miu, das Daisy Edgar-Jones bei der Premiere von "Sense and Sensibility" am 1. Oktober in Sydney trug, versetzte sie - gestylt von Dani Michelle – perfekt in die Zeit von Jane Austen. "Das trifft genau den richtigen Ton", erklärt Stylistin Ariel Tunnell. "Die Farbe, die transparenten Elemente, die Farbtöne im Kontrast zu ihrer Haut – das schmeichelt ihr unglaublich. Dazu kommt der historische Stil mit Korsett und Schnürung, und das Ganze fügt sich auf die coolste und wunderschönste Art und Weise zusammen."

Platz 7: Charli xcx

Charli xcx © Kevin Mazur/Getty Images

In einer maßgeschneiderten Kreation von Saint Laurent aus der Feder von Anthony Vaccarello, gestylt von Chris Horan, sorgte die Musikerin bei den MTV Video Music Awards am 27. September für einen echten Hingucker. Mit ihrem Mix aus Goth und Glam verkörperte Charli eine moderne Morticia Addams. "Jedes Mal, wenn ich sie auf dem roten Teppich sehe, ist sie ganz sie selbst und wirkt dabei mühelos cool", sagt Stylist Michael Fisher.

Platz 8: Rihanna

Rihanna © FilmMagic

Wenn Rihanna die Met Gala betritt, hält die Modewelt den Atem an. Gestylt von Jahleel Weaver, trug sie eine metallische, architektonische Kreation von Maison Margiela (Glenn Martens). Das Kleid aus recycelten Metallfäden, antiken Juwelen und 115.000 Kristallperlen verschlang ganze 1.380 Stunden Handarbeit. Rihanna selbst beschrieb den Look als "eine Perle, die aus einer oxidierten Austernschale schlüpft".

Platz 9: Bella Hadid

Bella Hadid © FilmMagic

Das Schiaparelli-Couture-Spitzenkleid, das das Model bei den Filmfestspielen von Cannes trug und das von Mimi Cuttrell gestylt wurde, war eine Hommage an Jane Birkin. Für seine Herstellung waren 130 Handwerker erforderlich. Die Stylistin Molly Dickson meint dazu: " Dieses Kleid vereint zarte Proportionen und Kontraste auf perfekte Weise. Und vergessen wir nicht den Rücken! Er hat ein schwarzes Bandkorsett, das bis zum Hals geschnürt ist und dem Ganzen einen Hauch von Extravaganz verleiht."

Platz 10: Charlize Theron

Charlize Theron © GC Images

Nur Charlize Theron schafft es, einem klassischen Anzug einen derart mühelosen, sexy Twist zu verleihen. Gestylt von Leslie Fremar, trug sie den Look aus der Dior-Herrenkollektion für Herbst 2026 bei der New Yorker Premiere von "Apex" am 22. April und bewies einmal mehr, dass weniger manchmal tatsächlich mehr ist. Auch Stylist Lee Harris zeigte sich beeindruckt: „Dieser Look ist mir besonders aufgefallen. In einer Welt der roten Teppiche, in der so viele mit übertriebenen Outfits um Aufmerksamkeit kämpfen, war er messerscharf und klar."