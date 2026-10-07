Zendaya überrascht bei Louis Vuitton mit recyceltem Look

Die Fashion Week in Paris ist offiziell vorbei und Louis Vuitton setzte zum Abschluss noch einmal ein echtes Highlight. Beim großen Finale sorgte die französische Luxusmarke für einen hochkarätigen Starauflauf. Mit dabei: Zendaya, die in einem Look erschien, der uns verdächtig bekannt vorkommt.

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Wenn Louis Vuitton ruft, lässt sich Hollywood nicht zweimal bitten. Für seine spektakuläre Show verwandelte Nicolas Ghesquière den Pariser Louvre in eine retro-futuristische Metropole, inklusive schwebender Autos, die für Staunen sorgten. Doch mindestens genauso atemberaubend wie die Inszenierung war die Front Row: Von Zendaya über Emma Stone bis hin zu K-Pop-Ikone Lisa versammelte Louis Vuitton zum krönenden Abschluss des Fashion-Months noch einmal die ganz großen Namen.

Zendaya recycelt ikonischen Look

Zendaya © Getty Images

Wer sagt, dass man ein Designer-Piece nur einmal tragen darf? Zendaya und ihr Stylist Law Roach bewiesen bei der Louis Vuitton-Show im Pariser Louvre das Gegenteil. Die Schauspielerin brachte ein Statement-Piece zurück ins Rampenlicht: eine weiße, kunstvoll gerüschte Spitzen-Bolero-Jacke von Louis Vuitton. Echte Fans wussten sofort Bescheid: Genau diese Jacke trug sie bereits im Juli bei der Pariser Premiere ihres Films "The Odyssey", damals allerdings über einer passenden, glamourösen Spitzen-Robe.

Zendaya im Juli © Getty Images for Universal Pictu

Doch für die Front Row verpasste Zendaya dem Look ein lässiges Fashion-Update. Statt in einer Robe erschien sie in einem schlichten, weißen gerippten Tanktop und locker sitzenden blauen Straight-Leg-Jeans. Ergänzt mit weißen Pointed-Pumps und Diamantschmuck wurde die opulente Jacke so zum absoluten Eyecatcher. Ein gelungener Stilbruch, der zeigt: Zendaya macht selbst aus einer simplen "French Girl"-Jeans ein High-Fashion-Statement.

Mega-Staraufgebot

Stars bei Louis Vuitton 1 / 7 Emma Stone © Getty Images Ana de Armas © Getty Images Saoirse Ronan © Getty Images

Zendaya war an diesem Tag jedoch nicht der einzige prominente Gast, der das Mode-Spektakel aus nächster Nähe miterlebte. Die Front Row glich einem wahren Who-is-Who Hollywoods und der Musikwelt. Neben ihr nahmen Stars wie Emma Stone, Sophie Turner und Ana de Armas Platz, um die neuesten Kreationen zu bewundern. Für eine extra Portion Hype sorgten zudem absolute K-Pop-Ikonen: BLACKPINKs Lisa und Felix von Stray Kids genossen das Blitzlichtgewitter und machten die Show zum ultimativen Star-Event der Saison.

Leichtigkeit am Runway

Was sich auf dem Laufsteg abspielte, stand den prominenten Gästen in nichts nach. Chefdesigner Nicolas Ghesquière verwandelte den historischen Innenhof des Louvre in eine retro-futuristische Sci-Fi-Szenerie. Über den Köpfen der Models schwebten "fliegende Autos", verziert mit dem berühmten Damier-Muster von Louis Vuitton.

Louis Vuitton Spring/Summer 2027 1 / 5 © WWD via Getty Images © Getty Images © Getty Images

Die Spring/Summer 2027 Kollektion selbst bildete einen spannenden Kontrast zu diesem dystopischen Setting: Ghesquière setzte auf extreme Leichtigkeit. Zarte, fließende Kleider in sanften Farben legten sich um die Körper der Models und fingen bei jedem Schritt das Licht ein. Optisch traf dabei ein Hauch von 60s-Mod-Vibes auf den cleanen Minimalismus der 90er Jahre, abgerundet durch verblasste Muster und gedeckte Creme- und Pastelltöne. Mit der Spring/Summer 2027 Show hat Louis Vuitton nicht nur ein modisches Statement gesetzt, sondern den perfekten Schlusspunkt für den diesjährigen Fashion-Month geliefert.