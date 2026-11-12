Team Edward oder Team Jacob? Crocs entfacht den nächsten Twilight-Hype

"This is the skin of a killer, Bella" und offenbar auch das perfekte Design für ein Paar Crocs. Die Kultschuhe bekommen ein Twilight-Comeback und die Fans sind jetzt schon völlig aus dem Häuschen.

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Es ist offiziell: Hoa hoa hoa season is back und diesmal tragen wir Crocs. Wer dachte, die große "Twilight"-Nostalgie hätte ihren Höhepunkt längst erreicht, wurde jetzt eines Besseren belehrt. Crocs bringt seine von der Vampir-Saga inspirierten Clogs zurück und sorgt damit auf Instagram für ordentlich Aufregung. Die gestrige Ankündigung hat bereits mehr als 143.000 Likes gesammelt. Offenbar sind wir noch lange nicht über Edward Cullen hinweg.

Edward Cullen hätte diese Crocs geliebt

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Am 13. November bringt Crocs die beliebte "Twilight"-Kollektion erneut auf den Markt. Mit dabei sind der Classic Clog und der Platform Clog, die von der ikonischen Vampir-Liebesgeschichte rund um Bella Swan und Edward Cullen inspiriert sind. Wer seine Schuhsammlung gerne mit einer Portion Forks-Nostalgie aufpeppt, sollte also die Augen offen halten.



Doch damit nicht genug: Zusätzlich erscheint ein Jibbitz-Sammlerstück in einer Überraschungsverpackung. Welche kleine Twilight-Überraschung sich darin verbirgt, macht das Ganze für Fans noch spannender.

Ein letztes Mal für Team Edward und Team Jacob?

Im Dezember soll außerdem ein weiterer Clog erscheinen, der von der Liebesgeschichte zwischen Bella und Edward inspiriert ist. Für Fans der Filmreihe ist das offenbar die letzte Gelegenheit, sich ein Paar der kultigen Twilight-Schuhe zu sichern.



Und seien wir ehrlich: Wer möchte nicht ein bisschen Vampir-Romantik am Fuß tragen? Während andere ihre Liebe zu Twilight mit Fanpostern oder Soundtrack-Playlists ausleben, setzen wir eben auf Schuhwerk. Team Edward? Team Jacob? Hauptsache Crocs.



Ob die Schuhe tatsächlich so schnell ausverkauft sein werden wie die Herzen der Fans bei Edwards erstem Auftritt in der Cafeteria, bleibt abzuwarten. Eines steht aber fest: Die "Twilight"-Ära ist noch lange nicht vorbei. Hoa hoa hoa!