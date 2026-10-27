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Vampir-Hit

"Die Blutgräfin": Huppert & Minichmayr auf der Jagd!

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Zwei Frauen in dunklen Umhängen stehen in einem schwach beleuchteten Raum mit Kerzen.
© Amour Fou/Petro Domenigg
Schräger Grusel-Spaß pünktlich zu Halloween auf der großen Leinwand: Mit einem hochkarätig besetzten Star-Ensemble startet am 29. Oktober eine skurrile Vampir-Komödie in den heimischen Kinos, die den Mythos der berüchtigten Blutgräfin Elizabeth Báthory völlig neu und aberwitzig interpretiert.
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Filmbegeisterte dürfen sich ab dem 29. Oktober auf einen herrlich morbiden Kino-Leckerbissen freuen. Im Mittelpunkt des Geschehens steht die legendäre Blutgräfin Elizabeth Báthory, brillant verkörpert von Weltstar Isabelle Huppert. An ihrer Seite brilliert die gefeierte österreichische Ausnahmeschauspielerin Birgit Minichmayr als ergebene Zofe Hermine. Gemeinsam begeben sich die beiden ungleichen Damen auf eine turbulente und verzweifelte Jagd nach dem kostbaren roten Lebenssaft, während sie gleichzeitig die düsteren und gut gehüteten Geheimnisse ihrer eigenen Ahnenlinie lüften müssen.

Die ohnehin prekäre Lage der adeligen Blutsauger spitzt sich dramatisch zu, als ein mysteriöses Buch auftaucht. Das uralte Schriftstück birgt ein explosives Geheimnis und wird rasch zu einer existenziellen Bedrohung für das gesamte verborgene Vampirreich. Was als elegante Reise beginnt, artet schnell in ein chaotisches Abenteuer voller unerwarteter Wendungen aus.

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Hochkarätige Verfolger-Jagd von Lars Eidinger bis Thomas Schubert

Die Lage gerät vollends außer Kontrolle, als sich eine illustre Schar skurriler Verfolger an die Fersen der Gräfin heftet. Angeführt wird die Jagdgesellschaft von ihrem eigenen Verwandten: Baron Rudi Bubi von Strudl zur Buchtelau, gespielt vom österreichischen Publikumsliebling Thomas Schubert. Die besondere Pointe daran: Der adlige Neffe verweigert den Konsum von Menschenblut und lebt als bekennender Vegetarier, was zu herrlich absurden Konflikten führt.

Unterstützt wird der vegetarische Baron von seinem exzentrischen Psychotherapeuten Theobald Tandem, den Schauspiel-Star Lars Eidinger mit gewohnt bestechender Intensität verkörpert. Komplettiert wird das Verfolger-Kommando durch zwei schrullige Vampirologen sowie einen hartnäckigen Polizeiinspektor, der gemeinsam mit seinem treuen Assistenten versucht, den mysteriösen Vorgängen auf den Grund zu gehen.

Ein filmisches Feuerwerk für die heimischen Kinos

Die Mischung aus geschichtsträchtigem Mythos, absurdem Humor und einer Prise Gothic-Horror macht den Film zu einem der spannendsten Kinostarts des Herbstes. Regie und Drehbuch setzen ganz bewusst auf eine doppelbödige Satire, die den klassischen Vampirfilm genüsslich auf die Schaufel nimmt.

Dank des Zusammenspiels von internationalen Ikonen wie Isabelle Huppert und heimischen Schauspielgrößen wie Birgit Minichmayr und Thomas Schubert verspricht der Kinostart ab dem 29. Oktober ein Fest für Freunde des anspruchsvollen Humors zu werden.

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