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Die Kino-Highlights der Woche

Zwei Frauen knien vor einem großen Tresor, lesen bei Taschenlampenlicht ein aufgeschlagenes Buch.
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Die Kino-Neuerscheinungen im Überblick.
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Neu. Von bewegenden Dramen bis zu mitreißenden Komödien bringt die neue Kinowoche genau die richtige Mischung auf die große Leinwand.

Packender Thriller: »Unsafe« mit Jeanne Goursaud und Laurenz Rupp

Eine Frau mit blondem Zopf zielt mit einer Pistole in einem dunklen Raum auf ein Ziel.
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Spannung. Feuerwehrfrau Alex (Jeanne Goursaud) wird gemeinsam mit ihrem Kollegen Jakob (Laurence Rupp) zu einem abgelegenen Herrenhaus gerufen. Dort soll die sechsjährige Laura in einem antiken Tresor eingeschlossen sein. Was zunächst wie ein ungewöhnlicher, aber routinierter Rettungseinsatz erscheint, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum. Denn im Haus der Familie Krüger stimmt nichts. Je näher Alex und Jakob der Wahrheit kommen, desto deutlicher wird, dass der Tresor ein weitaus dunkleres Geheimnis birgt. Zwischen widersprüchlichen Aussagen, rätselhaften Bewohnern und einer immer bedrohlicher werdenden Situation beginnt für die beiden ein Wettlauf gegen die Zeit. Schon bald geht es nicht mehr nur darum Laura zu retten, sondern selbst mit dem Leben davonzukommen.

29.10.
THRILLER

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Horror-Komödie: »Die Blutgräfin« mit Isabelle Huppert und Conchita Wurst

Frau mit rotem Kleid und Handschuhen, rotem Lippenstift, vor schwarzem Hintergrund. Text: "DIE BLUTGRÄFIN".
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Rasante Vampirkomödie. Nach dem Erwachen aus ihrem Schönheitsschlaf jagt die Blutgräfin (Isabelle Huppert) mit ihrer Zofe (Birgit Minichmayr) durch Wien, um das Elixier des Lebens zu finden und ein bedrohliches Buch vor Feinden zu schützen. Dicht auf ihren Fersen sind ein buntes Ensemble aus vegetarischem Neffen (Thomas Schubert), Psychotherapeut (Lars Eidinger), Vampirologen und ein Polizeiinspektor.

29.10.
KOMÖDIE

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