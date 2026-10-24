Preisgekrönte ORF-Miniserie "Sheep" startet: Tier-Satire mit Star-Besetzung

Die neue ORF-Miniserie "Sheep" hat eine skurrile Hauptcharaktere: Schafe. In der Serie tritt die absolute Elite der österreichischen Schauspielszene auf.

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Der ORF schickt ein international prämiertes Satire-Projekt an den Start: Am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, feiert die Miniserie "Sheep" ihre lineare Premiere in ORF 1. Sämtliche Episoden stehen bereits vorab auf der Streaming-Plattform ORF ON zum Abruf bereit.

Alle Sendetermine und Episodentitel im Überblick

Die Gemeinschaftsproduktion von ORF und ZDF umfasst insgesamt fünf Folgen sowie eine begleitende "Making of"-Ausgabe. Gesendet wird jeweils am späten Dienstagabend:

Dienstag, 27. Oktober 2026: Folge 1 („Eine unbequeme Wahrheit“) um 23.00 Uhr und Folge 2 („Luftpumpe“) um 23.15 Uhr

Folge 1 („Eine unbequeme Wahrheit“) um 23.00 Uhr und Folge 2 („Luftpumpe“) um 23.15 Uhr Dienstag, 3. November 2026: Weitere Episoden um circa 23.00 Uhr und 23.15 Uhr

Weitere Episoden um circa 23.00 Uhr und 23.15 Uhr Dienstag, 10. November 2026: Staffelfinale sowie die exklusive "Making of"-Folge

Staffelfinale sowie die exklusive "Making of"-Folge Streaming-Abruf: Alle Episoden sind bereits ab sofort vollständig auf ORF ON verfügbar

Vor der Kamera standen echte Schafe, deren Mimik und Mundbewegungen nachträglich via Animation digital bearbeitet wurden.

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International gefeiert: Auszeichnungen in Cannes und Deutschland

Noch vor der TV-Ausstrahlung sorgte das Projekt auf renommierten Festivals für Furore. Die Produktion wurde bereits zweifach international prämiert:

Student Award in der "Short Form Competition" bei Cannesseries 2026

Auszeichnung als "Beste Short Form Serie" beim Seriencamp Festival 2026

Nominiert für den renommierten MDM Debütpreis bei der diesjährigen Televisionale in Weimar für die beste Regie-Debütleistung des Jahres in Fernsehen und Streaming

Hinter dem Projekt steht das österreichische Regie- und Autorenduo Alex Reinberg und Leni Gruber, das die Drehbücher gemeinsam mit Sebastian Huber verfasste. Die Filmemacher beschreiben das Werk als wilden Genremix: "'Sheep' ist eine Tragikomödie über Schafe, die eigentlich wie Menschen sind, und über Menschen, die viel eher an Tiere erinnern. Eine satirische Auseinandersetzung mit der Frage, was es bedeutet, ein Lebewesen zu sein, nach Freiheit zu streben und für sich und andere einzustehen."

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Prominente Stimmen und die Jagd nach dem Fleischerei-Paradies

Erzählt wird die Geschichte des jungen Widders Oliver, gesprochen von Merlin Sandmeyer. Die Herde lebt im Glauben, den Menschen gezähmt zu haben. Während alle friedlich grasen, hadert Oliver mit seinem Schicksal: Ihm fehlt der blaue Farbklecks, das Ticket für das angebliche Paradies des Fleischers Obermoser. Beim Versuch, sich heimlich einzuschmuggeln, deckt er das blutige Schlachthof-Geheimnis auf – doch seine Warnungen stoßen bei den Gefährten auf taube Ohren.

Neben Sandmeyer leiht ein hochkarätiges Schauspiel- und Kabarett-Ensemble den Tieren die Stimmen: