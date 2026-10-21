Legendär: Heute ist "Zurück in die Zukunft"-Tag

Fans auf der ganzen Welt feiern am 21. Oktober die Kult-Triologie mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd.

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Kaum einer kennt "Zurück in die Zukunft" nicht. Bis heute ist die Kultkomödie mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd, die am 3. Oktober 1985 in die Kinos veröffentlicht wurde, Kult. Auch die beiden Sequels, die folgten, erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit.

"Back to the Future Day"

Die Filmreihe hat so viele Fans, dass es sogar einen offiziellen "Back to the Future Day" gibt. Der wurde 2015 eingeführt und fällt auf den 21. Oktober. Das überrascht im ersten Augenblick, schließlich ist der erste Teil bereits am 3. Oktober rausgekommen, und dann wäre es doch logisch, an diesem Tag zu feiern. Es gibt aber einen guten Grund, warum es ein anderer Tag ist.

Datum mit Bedeutung

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Der 21. Oktober markiert jenen Tag, an dem Marty McFly (Michael J. Fox) und Doc Brown (Christopher Lloyd) mit ihrem DeLorean im zweiten Teil von "Zurück in die Zukunft" ins Jahr 2015 gereist sind.

Am 21. Oktober 2015 konnten Fans also endlich vergleichen, ob die Vision, die Regisseur Robert Zemeckis 1989 von unserer Gegenwart hatte, der Realität, in der wir leben, standhalten kann. Kurz gesagt: Nein. Bis heute sind wir nicht in fliegenden Autos unterwegs oder werden auf der Straße von realistisch anmutenden Hai-Hologrammen erschreckt.

Nichtsdestotrotz begehen wahre Fans von "Zurück in die Zukunft" den heutigen Tag mit großer Freude und bingen alle drei Teile. Wir wünschen einen schönen "Back to the Future Day!"