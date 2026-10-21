Kaulitz-Zwillinge brechen alle Rekorde bei „Wetten, dass..?"

Bill und Tom Kaulitz sorgen vor ihrer Premiere bei "Wetten, dass..?" für einen enormen Ticket-Rekord und sprechen offen über ihre große Aufregung.

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Am Samstag, 5. Dezember, 20:15 Uhr, moderieren die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz die Kultshow live aus Halle (Saale). Innerhalb von nur zwei Stunden haben sich 78.000 Menschen für das Ticket-Losverfahren registriert. Wer noch dabei sein will, kann sich bis Freitag, 10 Uhr, für die Verlosung anmelden. Es ist die erste Ausgabe von "Wetten, dass..?" seit drei Jahren.

Grosse Vorfreude auf Tour

Bei den Brüdern jagt derzeit ein Termin den nächsten. Gerade erst ist ihr Album "Encore" erschienen, Ende Oktober startet ihre Tour. Was bei der Ankündigung noch weit weg wirkte, wird nun konkret. Bill gab beim Pressetag zu, dass sie es jetzt wirklich machen müssen und langsam echt aufgeregt sind. Tom sieht die vollen Wochen dagegen als Vorteil, da die vielen Konzerte das perfekte Training auf Publikum bieten.

Das Star-Foto des Tages 1 / 3 21.10.2016: HALLOWEEN-Alarm! Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick schnitzen Kürbisse mit Gesichtern in der Küche. © Instagram 20.10.2026: Beim Besuch des Sultans aus dem Oman war die Stimmung zwischen William und Kate sehr freudig. © Anadolu via Getty Images 20.10.2026: Kate und Königin Camilla beim Besuch des Sultans aus dem Oman. © Samir Hussein/WireImage

Kein Erfolg bei Swift-Ehemann

Die ZDF-Redaktion bindet die Kaulitz-Brüder komplett in den Kreativprozess ein. Um Stars zu überzeugen, greifen die beiden auch zum privaten Telefon und nerven die Wunschgäste bis zum Ende. Nicht jeder lässt sich überzeugen: Travis Kelce kommt laut Tom nicht, doch Bill hat noch nicht aufgegeben.

Bill und Tom Kaulitz © ZDF und Rankin/Serviceplan Münch

Keine Teleprompter im Einsatz

Den Hollywoodstars wollen die Brüder Fragen stellen, die sonst keiner stellt. Da Bill ganz schlecht lesen kann, funktioniert ein Teleprompter ohnehin nicht, weshalb sie auf Spontaneität und Selbstironie setzen.

Die Bewerbungsvideos der Kandidaten bezeichneten sie als total sweet. Auch familiär sorgt die Moderation für emotionale Momente, da bereits ihre Mutter die Sendung in ihrer Kindheit verfolgte.