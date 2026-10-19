Wetten, dass...?: Nur SO kommst du zu Karten

Für die Neuauflage von "Wetten, dass...?" mit Bill und Tom Kaulitz startet die Vergabe der begehrten Plätze...

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Die Live-Sendung von "Wetten, dass...?" wird am Samstag, 5. Dezember, ab 20:15 Uhr im Fernsehen übertragen, während der Einlass für das Publikum in der Halle Messe in Halle bereits um 17:30 Uhr startet. Da das ZDF mit einer enormen Nachfrage rechnet, werden die Eintrittskarten über ein Losverfahren vergeben. Interessierte haben von Montag bis Freitag um 10:00 Uhr Zeit, sich offiziell für die begehrten Plätze zu registrieren.

Losverfahren für die Tickets

Sonderlich beeilen muss man sich bei der Registrierung allerdings nicht, da der genaue Zeitpunkt der Anmeldung keinerlei Einfluss auf die spätere Ziehung hat. Erst am darauffolgenden Montag entscheidet schließlich ein digitales Zufallsprinzip darüber, wer Karten erhält und wer leer ausgeht. Die wichtigsten Richtlinien zur Kartenvergabe im Überblick:

Kontingent-Begrenzung: Pro Person dürfen maximal bis zu vier Eintrittskarten angefragt werden.

Preiskategorie: Die gewünschte Preisklasse wird bereits direkt bei der Vorab-Registrierung ausgewählt.

Benachrichtigung: Ausgewählte Personen erhalten eine Information per E-Mail mitsamt der Rechnung.

ACHTUNG, das müssen Sie beachten

Nach Überweisung des Betrags greift eine verbindliche Vorgabe: Die Eintrittskarten müssen innerhalb von 48 Stunden personalisiert werden. Versäumt man diese Frist, verfällt der Anspruch, die Bestellung wird storniert und die Plätze werden erneut verlost. Da die Tickets personalisiert sind, ist eine Weitergabe an Dritte nicht möglich; beim Einlass werden die Ausweise der Gäste kontrolliert und abgeglichen. Wer die Show kurzfristig nicht besuchen kann, erhält den Betrag laut Sender bis zum Veranstaltungstag rückerstattet. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über die Plattform des ZDF, das ausdrücklich vor dubiosen Drittanbietern warnt.

Bill und Tom Kaulitz © oe24

Neuauflage mit den Kaulitz-Zwillingen

Seit dem Start im Jahr 1981 wurden insgesamt 218 Ausgaben des Unterhaltungsformats ausgestrahlt, von denen Thomas Gottschalk 154 Sendungen moderierte, darunter auch die bisher letzte im November 2023. Das Format zeichnete sich stets durch spektakuläre Wetten sowie prominente Wettpaten auf der Couch aus. Nun übernehmen die durch die Band Tokio Hotel bekannt gewordenen Zwillinge Bill und Tom Kaulitz die Moderation. Aktuell ist seitens des Senders offiziell nur eine einzige Ausgabe geplant.