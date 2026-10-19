oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

"Achtzylinder"

Harald Schmidt hat seinen Jaguar verschenkt

OR
von
Ein älterer Mann im blauen Anzug steht auf einem roten Teppich im Freien, Menschen im Hintergrund.
© Getty Images
Der Entertainer hat jetzt kein Auto mehr.
OE24 auf Google bevorzugen

Köln. Harald Schmidt (69) hat kein Auto mehr. "Ich wünsche mir, dass mich mal ein Grüner angreift wegen meiner CO2-Bilanz. Dann sage ich: 'Junge, hier ist meine Bahncard!'", sagte der Entertainer und frühere Late-Night-Talker der dpa in Köln. Lange war Schmidt Besitzer eines Jaguars. "Achtzylinder-Verbrenner, ein Traum": So pflegte er ihn zu beschreiben.

Auch interessant

"Schlagerbooom": Dieter Bohlen als Kaisermania-Fan

Helene Fischer lässt "Bombe platzen"

Neue Ermittlugnen gegen JP Kraemer

Doch nun berichtete er: "Ich hab' den einem Bastler geschenkt, weil der war nicht mehr durch den TÜV zu kriegen. Ich hätte das noch mal finanziert, aber es gingen jetzt so die Zipperlein los." Schmidt stellt klar: "Ich brauch' kein Auto mehr, ich hab' kein Auto mehr." Er komme ohne Privat-Pkw aus. Schon immer sei er viel mit der Bahn gefahren, innerstädtisch nutze er Bus und Straßenbahn. "Das ist super interessant, weil da höre ich sehr viele Gespräche hier in Köln."

Auch habe er die älter werdende Gesellschaft vor Augen. "Gucken Sie mal, wie lange es dauert, bis die Leute mittlerweile in den Zügen sind." Die Verspätungen der Bahn störten ihn nicht, denn er habe eine Bahncard 100, mit der er beliebig umsteigen könne. "Ich ändere teilweise, während ich im Zug bin, die Route."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Koralmbahn: Sonderbriefmarke zur Eröffnung

Sido ersteigert sich 4.000-Euro-Smoking von Harald Juhnke

Ferchichi: Sarah Connor zahlte 1. Brust-OP!

Helene Fischer lässt "Bombe platzen"

Ischgl-Prozess: Witwe und Sohn fordern 100.000 Euro

Neue Ermittlugnen gegen JP Kraemer

Europas Leitbörsen mit Gewinnen

Bei Skoda droht ein großer Streik

"Schlagerbooom": Dieter Bohlen als Kaisermania-Fan

"Dancing Star" & Boxerin Nicole Wesner ist schwanger mit 47