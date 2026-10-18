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Bei Schlagerboom

Helene Fischer lässt "Bombe platzen"

SR
von
Frau im weißen Anzug singt und tanzt auf einer bunt beleuchteten Bühne mit Mikrofon in der Hand.
© Getty Images
Helenes neues Album kommt pünktlich zu den Schladming- Konzerten
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Helene Fischer hat beim zehnjährigen Jubiläum des "Schlagerboooms" eine große Überraschung für ihre Fans verkündet. Die Schlagerqueen kündigte am Samstagabend in der ARD-Show von Florian Silbereisen ihr neues Album an. Es trägt den Titel "Wir" und soll am 4. Dezember erscheinen.

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Moderator Silbereisen wollte wissen, ob sich die Fans bald auf neue Musik freuen dürfen. Fischer machte es zunächst spannend: "Heute Abend lass’ ich die Bombe platzen ..." Kurz darauf bestätigte sie die Neuigkeiten. Auch musikalisch gab sie einen Vorgeschmack auf die kommenden Wochen: Neben ihrer neuen Single "Warum" präsentierte die 42-Jährige ein Medley ihrer größten Hits. Mit einer neuen Frisur, einem schulterlangen Bob, sorgte sie ebenfalls für Gesprächsstoff.

Von emotional bis provokativ

Über die neuen Songs verriet Fischer, dass diese sowohl zum Feiern einladen als auch emotionale und persönliche Seiten zeigen sollen. "Mit den neuen Songs könnt ihr wieder Party machen, aber es wird auch emotional, menschlich und vielleicht sogar ein bisschen provokativ", erklärte die Sängerin.

Zwei Sänger umarmen sich und singen gemeinsam auf einer Bühne mit Mikrofonen.
DORTMUND, GERMANY - OCTOBER 17: Helene Fischer and Florian Silbereisen perform live on stage during the Schlagerboom 2026 on October 17, 2026 in Dortmund, Germany. (Photo by Isa Foltin/Getty Images) © Getty Images

Neben Fischer standen zahlreiche weitere Stars auf der Bühne der Dortmunder Westfalenhalle. Andreas Gabalier kündigte seine Arena-Tour für 2027 an. Dieter Bohlen sang gemeinsam mit Silbereisen "Midnight Lady", während Andrea Berg, Roland Kaiser und Howard Carpendale für weitere musikalische Höhepunkte sorgten.

Emotional wurde es beim Abschied von Jasmin Wagner, die ein letztes Mal als Blümchen auftrat. Sie möchte künftig mehr Zeit mit ihrer kleinen Tochter und ihrer Familie verbringen.

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