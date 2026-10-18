"Schlagerbooom": Dieter Bohlen als Kaisermania-Fan

Dieter Bohlen hat sich einen Tag nach seinem Auftritt bei Florian Silbereisens "Schlagerbooom" auf Instagram gemeldet. Der Poptitan schwärmte dabei besonders über das Wiedersehen mit einem Musiker-Kollegen.

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Beim "Schlagerbooom"-Jubiläum hat Florian Silbereisen am Samstag zahlreiche Promis eingeladen. Mit dabei waren auch Dieter Bohlen und Roland Kaiser, die sich seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Am Tag nach der großen Show meldet sich Dieter Bohlen mit einem Video auf Instagram bei seinen rund 1,6 Millionen Followern. "Es war wirklich mega. Erstmal vielen Dank an das Team von Florian. Es war toll, dabei zu sein", schwärmt der Poptitan. Besonders gefreut habe er sich jedoch über das Wiedersehen mit seinen Kollegen.

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Treffen mit Roland Kaiser und Helene Fischer

Eine Begegnung ist ihm dabei besonders in Erinnerung geblieben. "Ich habe den Roland Kaiser seit, glaube ich, 40 Jahren nicht mehr gesehen", verrät Dieter Bohlen, der kürzlich über seine schwierige Schulzeit sprach, und fügt hinzu: "Wir hatten nette Gespräche über die Vergangenheit." Roland Kaiser war allerdings nicht der einzige Promi, mit dem sich der 72-Jährige angeregt unterhielt. "Ich hatte ein nettes Gespräch mit Howard, total lieb. Das war einfach toll", schwärmt der Poptitan über Howard Carpendale. Zudem nutzte er die Gelegenheit für einen Plausch mit Helene Fischer, die in Silbereisens TV-Show eine Ankündigung machte, und ließ sich ein gemeinsames Foto mit der Schlager-Queen nicht entgehen.

Roland Kaiser © APA/dpa

Begeisterung über Maite Kelly und Fan-Reaktionen

In seinem Instagram-Video findet Bohlen auch für weitere Musik-Kollegen herzliche Worte. Besonders angetan war er offenbar von Maite Kelly, die beim "Schlagerbooom" mit einem Roboter flirtete. "Maite, die war so überschwänglich lieb. Ich hätte sie gestern wirklich alle umarmen können", erzählt der Modern-Talking-Star begeistert. In den Kommentaren unter dem Video zeigen sich Fans erfreut über Bohlens Stimmung. "Ich freue mich für dich, dass du so tolle Momente hattest" oder "Oh, das freut mich, dass du so schöne Momente hattest" schreiben User unter dem Beitrag. Viele von ihnen würden sich über weitere Auftritte in Schlagershows freuen. "Es war eine wunderschöne Sendung. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder mit dabei", meint eine Userin.