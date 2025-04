Neuer Flugzeug-Notfall in den USA: Flieger fing an zu brennen

Mehr als 280 Passagiere haben ein Flugzeug in der US-Urlaubsmetropole Orlando räumen müssen, nachdem eines der beiden Triebwerke in Brand geraten war.

Es habe bei dem Vorfall am Flughafen nach bisherigen Informationen keine Verletzten gegeben, teilte die Fluggesellschaft Delta Air Lines am Montag mit. An Bord waren 282 Fluggäste und 12 Besatzungsmitglieder.

Die volle Maschine des Typs Airbus A330 sollte nach Atlanta fliegen. Das Triebwerk sei in Brand geraten, während das Flugzeug vom Gate weggeschoben wurde, teilte die Luftfahrtaufsicht FAA mit. Die Passagiere verließen die Maschine über Rutschen. Orlando im Bundesstaat Florida ist ein beliebter Anlaufpunkt während der "Spring-Break"-Uniferien in den USA, die sich nun dem Ende neigen.