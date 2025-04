Der Papst ist tot: Alle Details wie es jetzt weitergeht

Wie geht es weiter bis zur Wahl eines Nachfolgers von Papst Franziskus? - Wer hat die Macht und wer muss jetzt was tun?

Der Stuhl des Papstes ist leer, die katholische Kirche ohne Oberhaupt. Was kommt nun? Die Nachrichtenagentur Kathpress beantwortet Fragen zu Sedisvakanz und Konklave.

Wann wird der verstorbene Papst beerdigt?

Die Beisetzung des Papstes findet nach einer angemessenen Trauerzeit statt. Zunächst nehmen in der Kapelle seiner Wohnung ihm nahe stehende Menschen von ihm Abschied, danach sind alle eingeladen, das im Petersdom zu tun. Dort wird der Papst wahrscheinlich ab Mittwoch in einem Sarg liegen. Etwa eine Woche nach dem Tod findet die Trauermesse auf dem Petersplatz statt.

Wo wird der Papst beigesetzt?

Anders als seine Vorgänger hat Franziskus verfügt, dass er in der römischen Kirche Santa Maria Maggiore in einer Seitenkapelle beigesetzt wird. Die Überführung des Sarges in die Lieblingskirche des Papstes und die Beisetzung dort finden nach der Trauermesse statt.

Wer hat jetzt in der Kirche das Sagen?

In der Zeit ohne Papst, der sogenannten Sedisvakanz, geht die Leitung der Kirche an das Kardinalskollegium über. Es besteht derzeit aus 252 Männern, von denen knapp die Hälfte über 80 Jahre alt sind. Sprecher und Moderator des Kollegiums ist sein Dekan, Kardinal Giovanni Battista Re (91). Die Kardinäle dürfen keine neuen Kirchengesetze erlassen oder andere weitreichende Entscheidungen treffen. Im Vatikan behalten in der Sedisvakanz nur einige wenige Kardinäle ihr Amt, die anderen verlieren es.

Wer beruft das Konklave ein?

Der Kardinaldekan lädt alle Kardinäle der Welt nach Rom ein. Bald nach dem Papsttod beginnen im Vatikan die "Generalversammlungen", bei denen die bereits anwesenden Kardinäle praktische Fragen entscheiden, aber auch über das Profil des künftigen Papstes debattieren. Spätestens drei Wochen nach dem Papsttod beginnen jene Kardinäle, die noch nicht 80 Jahre alt sind, in der Sixtinischen Kapelle mit der Wahl. Derzeit sind 135 Kardinäle wahlberechtigt.

Wie läuft die Wahl ab?

Der ranghöchste unter den wählenden Kardinälen, Kardinal Pietro Parolin, leitet die streng abgeschirmten Wahlversammlungen. Die Kardinäle geben bei jedem Wahlgang unter Eid je einen Zettel mit einem Namen anonym ab. Gewählt ist, wer mehr als zwei Drittel der Stimmen auf sich vereint und die Wahl annimmt.

Wie entstehen Schwarzer und Weißer Rauch?

Die Stimmzettel werden nach erfolglosen Wahlgängen unter Zusatz von schwärzenden Chemikalien verbrannt, dann entweicht dunkler Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle. Nach dem erfolgreichen Wahlgang werden weiß färbende Chemikalien zugesetzt. Kurze Zeit nach dem weißen Rauch tritt der neu gewählte Papst auf den Balkon des Petersdoms und spricht seinen ersten Segen.