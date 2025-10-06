Surprise! Circus Louis Knie kommt nach Hainburg

Noch vier Tage lang kann der Circus Louis Knie im niederösterreichischen Hainburg besucht werden. Von 9. bis zum 12. Oktober findet die Golden Show 2025 noch statt, mit zwei Vorstellungen pro Tag.

Für Regie und Inszenierung zeichnet sich niemand anderer verantwortlich als Zirkusdirektor Louis Knie. Geboten werden im selbsternannten traditionellsten Zirkus Europas nicht nur Bekanntes, sondern auch neue Elemente von zahlreichen internationalen Künstlerinnen und Künstlern unter dem Titel "Surprise" bei der "Golden Show 2025".

50 Prozent Rabatt im Onlineshop

Natürlich ist die Show wieder für die ganze Familie geeignet. Geboten werden Rollschuh-Stunts, Hula-Hoop-Performances, Aerial-Straps, Magie und auch Comedy. Durch den Abend geleitet wird das Publikum von Sängerin Lilly Kuniot und, für den Witz, von Wilma.

Die Vorstellungen sind von Donnerstag bis Samstag jeweils um 15:00 und 18:00 Uhr, am Sonntag um 11:00 und 15:00 Uhr auf der Braunsbergwiese in Hainburg an der Donau. Die Tickets kosten 10 Euro, wobei mit dem Code "KNIE" 50 Prozent Rabatt im Onlineshop gewährt werden.