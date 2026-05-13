Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Claudia Bauer
© APA/GEORG HOCHMUTH

Seltenheim

"Säumig": SPÖ attackiert ÖVP-Ministerin

13.05.26, 15:04
Teilen

Beim geplanten Integrationspflichtengesetz gibt es weiter Unstimmigkeiten zwischen den Koalitionspartnern SPÖ und ÖVP.  

Der rote Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim schoss sich in einer Aussendung vom Mittwoch auf die schwarze Integrationsministerin Claudia Bauer ein: "Statt gemeinsamer Lösungen und abgestimmtem Vorgehen erleben wir leider immer wieder ein mediales Vorpreschen der Ministerin, die damit zwar auf die Titelblätter kommt, aber echte Lösungen schuldig bleibt."

Bauer hatte am Dienstag bei der Integrationskonferenz in Linz vor Radikalisierung und Parallelgesellschaften gewarnt, mehrere Medien berichteten. Abhilfe solle die Integrationspflicht schaffen. Laut den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Online) sagte Bauer, die Verhandlungen dazu seien noch nicht abgeschlossen, würden aber "konstruktiv" verlaufen. Ein Beschluss noch vor dem Sommer werde sich nicht ausgehen, eine regierungsinterne Einigung solle es bis dahin aber geben.

Klaus Seltenheim

Klaus Seltenheim. 

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Gesetz laut Bauer beschlussreif

Bereits im April hatte Ministerin Bauer gemeint, das Gesetz sei beschlussreif und auf eine baldige Entscheidung gedrängt. Von den Koalitionspartnern SPÖ und NEOS gebe es allerdings "keine Rückmeldung". Diese konnten den Vorwurf nicht nachvollziehen.

Nun legte Seltenheim nach. "Tatsache ist, dass Integrationsministerin Bauer in der Integrationspolitik säumig ist", teilte er mit. Es gebe zudem "keinerlei Fortschritte" bei den im Regierungsprogramm verankerten, zusätzlichen Aufgaben des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) und der Kontrolle über den ÖIF. Die ÖVP sei schon lange für das Thema Integration zuständig, echte Verbesserungen suche man in dieser Zeit vergeblich. "Symbolpolitik und das Produzieren von Schlagzeilen ersetzen keine funktionierende Integrationspolitik", so Seltenheim.

Das in den Grundzügen im Regierungsprogramm verankerte und 2025 mehrmals vorgestellte Vorhaben der Integrationspflicht sieht verschärfte Maßnahmen beim Abbruch von Integrationsprogrammen vor. Werden Werte- oder Sprachkurse nicht abgeschlossen oder eine sogenannte Werte-Charta abgelehnt, sollen teils empfindliche Verwaltungsstrafen möglich werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen