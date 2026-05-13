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Anna Wagner
© APA/VPNÖ

Große Trauer

Älteste Österreicherin mit 111 Jahren gestorben

13.05.26, 13:52
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Anna Wagner lebte bis zuletzt zuhause in Euratsfeld in Niederösterreich 

 Die wohl älteste Österreicherin ist am Dienstag mit 111 Jahren gestorben. Anna Wagner hätte am 6. Juni ihren 112. Geburtstag gefeiert. Bis zuletzt lebte sie zuhause, sagte Johann Weingartner, Bürgermeister von Euratsfeld (Bezirk Amstetten). Seit Jänner 2025 galt sie nach Angaben der Gemeinde als älteste in Österreich sowie in einem deutschsprachigen Land lebende Person. "Wir verlieren eine große Niederösterreicherin", teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) mit.

Wagner wuchs auf einem Bauernhof auf und war als Landwirtin tätig. Nach ihrer Pensionierung reiste die Seniorin gerne. Für einen Aufenthalt in Lourdes stieg sie laut Medienberichten im Alter von 90 Jahren zum ersten Mal in ihrem Leben in ein Flugzeug. Wagner war auch das älteste ÖVP-Mitglied.

Mikl-Leitner: "Niederösterreich verliert eine außergewöhnliche Frau"

Zur Tradition wurde es, dass die örtliche Musikkapelle der Mostviertlerin zum Geburtstag ein Ständchen spielte. Auch noch im hohen Alter war Wagner Gast bei Veranstaltungen - etwa im Vorjahr beim Kindermaskenball. Gepflegt wurde sie daheim von ihrer Familie, erzählte Weingartner. In jenem Haus, in dem sie ihr ganzes Leben gewohnt hatte, ist sie am Dienstag friedlich eingeschlafen.

"Niederösterreich verliert eine außergewöhnliche Frau", teilte Mikl-Leitner am Mittwoch in einer Aussendung mit. Wagner "hat zwei Weltkriege erlebt, Schicksalsschläge überstanden und ist doch immer die geblieben, die sie war: eine bescheidene, herzliche und liebenswerte Frau". Die Mostviertlerin "steht wie viele andere Vertreterinnen und Vertreter ihrer Generation für Persönlichkeiten, die nie aufgegeben und unheimlich viel für unsere Heimat geleistet haben". Die Landeschefin drückte der Familie der Verstorbenen ihre aufrichtige Anteilnahme aus.

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