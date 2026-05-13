So verregnet wird das lange Wochenende

Auch wenn die Eisheiligen am Freitag zu Ende gehen, wird das lange Wochenende viele Wolken und Regen bringen, kündigte Geosphere Austria am Mittwoch an

Am Donnerstag sind im Südosten noch ein paar Sonnenfenster einzuplanen. Im übrigen Österreich ist der Himmel oft grau in grau und von Südwesten her breiten sich Regen und Regenschauer auf alle Landesteile aus. Im Süden und Südosten sind ergiebige Gewitter eingelagert. Die Temperaturen klettern auf höchstens acht bis 18 Grad.

Freitagvormittag kann es ein paar Auflockerungen mit sonnigen Abschnitten geben, insgesamt sind am Fenstertag aber wieder viele Wolken anzutreffen. Dazu ist bis zum frühen Vormittag, vor allem im Nordosten und Osten, ab dem Nachmittag dann besonders im Westen und Süden, mit Regen und Regenschauern zu rechnen. Die Nachmittagstemperaturen liegen von West nach Ost zwischen acht und 18 Grad.

Italientief am Wochenende

Ein Italientief sorgt am Samstag für trübe und regnerische Wetterverhältnisse. Landesweit ist es von der Früh weg dicht bewölkt, die Sonne zeigt sich kaum. Vor allem im Westen und Nordwesten muss mit anhaltendem Regen gerechnet werden. Weiter im Osten und Süden gibt es weniger Niederschläge, hier lässt der Regen im Laufe des Nachmittags allmählich nach. Die Tageshöchsttemperaturen reichen von neun bis 17 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

Ein Tief über dem Balkan sorgt am Sonntag vor allem im Osten und Nordosten für viele dichte Wolken. Die Sonne zeigt sich kaum. Deutlich sonniger ist es im Süden, wo es meist trocken bleibt. Mit Niederschlag ist vor allem in den Nordstaulagen der Alpennordseite und im Nordosten zu rechnen, wobei der Regen am Nachmittag allmählich abklingt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen jeweils um etwa ein Grad über jenen des Vortages.

Montag verbreitet sonnig

Zu Wochenbeginn ist anfangs verbreitet mit strahlendem Sonnenschein zu rechnen. Lediglich im Nordosten sind dichte Wolken und Restschauer zu erwarten. Im Laufe des Vormittags bilden sich recht verbreitet Quellwolken, aus denen vor allem an der Alpennordseite kurze Regenschauer möglich sind. Am sonnigsten und meist trocken ist es im Süden. Die Quecksilbersäule erreicht 13 bis 21 Grad.