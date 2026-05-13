Arbeiter starb bei Einsturz von Grabenschacht

Zwei Bauarbeiter von einstürzendem Erdreich verschüttet - 55-Jähriger erlitt tödliche Verletzungen

Zwei Bauarbeiter sind am Mittwoch in der Lastenstraße im Bereich des Frachtenbahnhofs in Kapfenberg bei Grabungsarbeiten von einstürzendem Erdreich verschüttet worden. Für einen 55-jährigen Arbeiter endete der Unfall tödlich, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Der zweite Arbeiter, ein 57-Jähriger, wurde mit Verletzungen von der Crew des Rettungshubschraubers ins LKH Graz geflogen.

Bei den morgendlichen Bauarbeiten im Gemeindegebiet von Kapfenberg dürften sich die Arbeiter in einem Grabenschacht aufgehalten haben, wie Polizeisprecher Fritz Grundnig gegenüber der APA sagte. Der Schacht stürzte aus bisher noch unbekannter Ursache ein und das Erdreich verschüttete die beiden Männer. Der 55-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Reanimationsversuche durch den Notarzt sowie durch Einsatzkräfte des Roten Kreuzes blieben erfolglos. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zum näheren Unfallhergang waren noch am Laufen, das Arbeitsinspektorat wurde verständigt, so Grundnig. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes war vor Ort und betreute die Angehörigen.