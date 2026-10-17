Neue Ermittlugnen gegen JP Kraemer

Gegen den deutschen YouTube-Star Jean Pierre "JP" Kraemer wird erneut ermittelt.

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Wie die BILD berichtet, geht es um schwere Vorwürfe seiner früheren Freundin Mili Umicevic, die in einem Interview von körperlicher Gewalt und Kontrolle während ihrer knapp zweijährigen Beziehung berichtet hatte.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund bestätigte, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sei. Die Behörde gehe den Vorwürfen nach, die durch die Berichterstattung bekannt geworden seien. Im Raum stehen unter anderem mögliche Körperverletzungsdelikte. Die Anschuldigungen sind Gegenstand der Ermittlungen.

Zu Boden gestoßen

Umicevic schilderte unter anderem, Kraemer habe sie zu Boden gestoßen, getreten und ins Gesicht geschlagen. Auch von einem Vorfall nach einem gynäkologischen Eingriff berichtete sie, bei dem er sie am Arm gepackt und in den Bauch getreten haben soll.

Bereits zuvor waren Ermittlungen im Zusammenhang mit Vorwürfen seiner Noch-Ehefrau Julia Meck bekannt geworden. Dabei geht es unter anderem um Körperverletzung und Sachbeschädigung. Mecks Anwalt Ali Mojab begrüßte die neuen Ermittlungen und zeigte sich betroffen darüber, dass weitere Frauen betroffen sein könnten.

Kraemer sieht sich damit mit weiteren rechtlichen Konsequenzen konfrontiert. Über Schuld oder Unschuld entscheiden letztlich die zuständigen Gerichte.