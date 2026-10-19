Schlagerstar Michelle setzt jetzt auf graue Haare

Michelle überrascht ihre Fangemeinde mit einer optischen Veränderung. Im Rahmen ihres Instagram-Formats "Nachtgedanken" zeigte sich die Sängerin ungeschminkt ehrlich und steht ab sofort ganz offen zu ihren grauen Haaren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In einem mehr als halbstündigen Livestream auf der Social-Media-Plattform Instagram ging Michelle am Sonntag, den 18. Oktober, online, um mit ihrer großen Community direkt in Kontakt zu treten. Unter dem Sendungstitel "Nachtgedanken" sprach die beliebte Musikerin ganz unbefangen und frei von der Leber weg über aktuelle Themen, persönliche Sorgen und ihren veränderten Alltag.

Die Zuseher erlebten den Schlagerstar gewohnt nahbar, direkt und offen. Michelle sprach während der Sendung nicht nur über private Herausforderungen und innere Ängste, sondern berührte auch ein mögliches Schlager-Comeback sowie ihre neue Lebensaufgabe als spirituelles Medium, über die sie bereits mit den Worten "Ich habe was Gutes getan" berichtet hatte. Im Zentrum des Interesses stand bei den Zusehern jedoch rasch ein optisches Detail, das vielen Fans sofort ins Auge stach.

Verzicht auf Haarfarbe nach vielen Typveränderungen

Wer die erfolgreiche Karriere von Michelle über die vielen Jahre hinweg aufmerksam verfolgt hat, weiß, wie wandlungsfähig die Künstlerin stets aufgetreten ist. Kaum eine andere Interpretin der deutschsprachigen Musikszene wechselte im Laufe der Zeit so oft Schnitt und Koloration wie sie. Nun zieht die Musikerin einen konsequenten Schlussstrich unter das ständige Nachfärben beim Friseur. Zwar schimmern in den Längen noch blonde Strähnen durch, doch am Haaransatz ist mittlerweile ein deutlicher, mittlerer Grauton zu erkennen.

Die Sängerin thematisierte die optische Veränderung vor der Handykamera selbst und nahm ihren Followern jegliche Spekulationen vorweg: "Ihr wisst ja, ich war immer derjenige, der, ich glaube, alle Haarfarben durchhatte. Ziemlich alle Haarschnitte von ganz kurz auf ganz lang, auf blond, auf dunkelbraun – was ja eigentlich mal meine echte Haarfarbe war. Aber inzwischen, wie ihr seht, und ich färbe hier nicht mehr, bin ich alles andere als braun. Also hier unten sind noch so ein paar dunklere, aber braun sind die auch nicht mehr."

Tiefe Einblicke in ein bewegtes Leben

Neben ihrem aufsehenerregenden Haar-Bekenntnis gab Michelle im gut 30-minütigen Talk tiefe Einblicke in ihre derzeitige Lebensphase. Sie sprach ganz unverblümt über Dinge, die sie abseits des Scheinwerferlichts intensiv beschäftigen. Dazu gehört auch ihre bemerkenswerte Vorbereitung auf mögliche Krisen und Notfälle: Die Sängerin glaubt an Prophezeiungen und hat für den Ernstfall bereits umfassend vorgesorgt, unter anderem mit Gasmaske und Elektroschocker, um für alle denkbaren Katastrophenszenarien gerüstet zu sein.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Gleichzeitig bleibt die Musik ein Thema, das ihre treuen Anhänger nicht loslässt. Ein mögliches Schlager-Comeback steht nach wie vor im Raum und wird von der Fangemeinde mit großer Hoffnung erwartet. Michelle nutzte die späte Stunde im Netz, um all diese Facetten ihres aktuellen Daseins ohne Scheu zu bündeln und ihren Fans ein unverfälschtes Bild ihres aktuellen Gemütszustands zu vermitteln.

Volle Zufriedenheit mit der neuen Natürlichkeit

Mit ihrem neuen Aussehen hadert der Schlagerstar keineswegs. Ganz im Gegenteil: Die Musikerin sendet ein klares Signal für mehr Selbstakzeptanz und Authentizität im Showgeschäft, in dem Makellosigkeit und Perfektionismus oft an oberster Stelle stehen.

Mit einem strahlenden Lächeln machte Michelle ihren Standpunkt gegenüber ihren treuen Anhängern unmissverständlich klar:

"Und Leute, soll ich euch etwas sagen? Ich liebe es! Ich liebe es, einfach auch meine Haare nicht mehr zu färben." Mit dieser bemerkenswerten Gelassenheit beweist die Sängerin einmal mehr, dass sie konsequent ihren ganz eigenen Weg geht und sich von gängigen Schönheitsnormen nicht beirren lässt.