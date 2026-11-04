Schweiger über Weinstein: Massiv bedrängt & wüst beschimpft

In einem Interview erhebt Schauspieler Til Schweiger schwere Vorwürfe gegen Harvey Weinstein: Der frühere Filmmogul soll ihn nachts bedrängt und wüst auf seiner Mailbox beschimpft haben.

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Der wegen schwerer Sexualverbrechen inhaftierte frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein soll sich auch gegenüber Til Schweiger übergriffig verhalten haben.

Massive Probleme

In einem Interview mit der deutschen Ausgabe vom Magazin Playboy berichtete der 62-jährige deutsche Filmemacher von einem Vorfall während der Dreharbeiten zu Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds". Während Weinstein ihn tagsüber am Set noch überschwänglich gelobt habe, kam es in der Nacht zu einer massiven Auseinandersetzung.

Til Schweiger © Getty Images for ZFF

Übergriffiges Verhalten am Filmset

Schweiger schilderte den Ablauf der damaligen Ereignisse detailliert:

Nächtliche Forderung: Nach langen Arbeitstagen rief der Produzent an und verlangte energisch, dass Schweiger das Bett verlässt, um gemeinsam feiern zu gehen.

Ausfällige Beschimpfungen: Nachdem der Schauspieler erklärte, erschöpft zu sein und nicht zu kommen, reagierte sein Gegenüber am Hörer mit herabwürdigenden Äußerungen.

Zahllose Nachrichten: Am folgenden Morgen fanden sich 17 verpasste Anrufe sowie eine Mailbox voller Beleidigungen auf dem Telefon, die der Darsteller umgehend löschte.

Wüste Schimpftiraden auf Mailbox

Der Zwischenfall blieb laut seinen Worten die einzige Berührung mit dem herrschsüchtigen Produzenten. Befürchtungen, dass die Zurückweisung seiner Karriere geschadet haben könnte, hegt er rückblickend nicht.

Keine beruflichen Folgen befürchtet

"Ich glaube, dazu war das zu nichtig. Der hat mich in dem Moment halt als Frauen-Magnet gebraucht, der hat sich gedacht, wenn ich mit dem Tili unterwegs bin, fallen einige für mich ab. Danach hab ich nie wieder was von ihm gehört", sagt Til Schweiger in der deutschen Ausgabe des PLAYBOY“