Filme zum Gruseln: Unsere Halloween-Watchlist

Fernsehen zum Fürchten: Von "Carrie" bis "Forbidden Floor" - die Unheimlichsten TV-Highlights.

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Halloween naht - und wir sind auf der Suche nach dem Unheimlichen. Zumindest im Fernsehen soll es uns jetzt so richtig schön gruseln. Mit der Neuverfilmung des Stephen-King-Klassikers "Carrie" hat Prime Video einen Hit gelandet, den du nicht verpassen solltest.

Gänsehaut-Film

Nicht nur "Carrie" verschafft uns Grusel-Momente vom Feinsten. Mit "Forbidden Floor - The Home" hat WOW, das neue Streaming-Portal von Sky, einen Horror-Film mit Top-Besetzung im Programm: Pete Davidson und John Glover sind ein absolutes (Alp)Traumpaar.

Die Halloween-Hits zum Streamen

Wir haben deine Halloween-Watchlist zusammengestellt. Das darfst du nicht verpassen - aber Achtung: Das ist nichts für schwache Nerven!

Carrie: Basierend auf Stephen Kings ikonischem Debütroman ist Carrie eine mutige, zeitgemäße und überraschende Neuinterpretation der klassischen Coming-of-Age-Geschichte, die von dem visionären Showrunner Mike Flanagan erstmals als Fernsehserie adaptiert wurde. Jetzt auf Prime Video.

Forbidden Floor - The Home: Max (Pete Davidson) muss vier Monate Sozialdienst in einem abgelegenen Seniorenheim leisten. Als er erfährt, dass der vierte Stock tabu ist und sich dort zunehmend unheimliche Vorfälle ereignen, beginnt er, dem Personal und der Einrichtung zu misstrauen. Von "The Purge"-Regisseur James DeMonaco. Jetzt auf WOW.

Crystal Lake: Als Prequel zu den "Freitag der 13."-Filmen folgt die Serie der alleinerziehenden Mutter Pam Voorhees, die ihre Trauer nicht abschütteln kann, nachdem ihr kleiner, kränklicher Sohn Jason fast ein Jahr zuvor tragisch im See der Stadt ertrunken ist. Als zwei Fremde vor Pams Tür stehen und in ihrer Vergangenheit wühlen, wird eine beunruhigende Kette von Ereignissen in Gang gesetzt. Jetzt auf HBO Max.

The Bondsman - Kopfgeldjäger des Teufels: Der ermordete Kopfgeldjäger Hub Halloran (Kavin Bacon) wird vom Teufel zum Leben erweckt, um Dämonen zu jagen, die aus dem Gefängnis der Hölle entflohen sind. Während er diese Dämonen mit Hilfe seiner gelegentlich lästigen entfremdeten Familie jagt, findet Hub heraus, wie seine Seele durch seine eigenen Sünden verurteilt wurde - weshalb er eine zweite Chance auf ein Leben, die Liebe und Country Music sucht. Jetzt auf Prime Video.

Other: Beautiful Monster: Nach dem Tod ihrer Mutter kehrt Alice in ihr verlassenes Elternhaus zurück. Dort entdeckt sie ein Überwachungssystem, das jeden ihrer Schritte verfolgt, während verdrängte Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit zurückkehren. Doch bald wird klar, dass sie im Haus nicht allein ist und eine bedrohliche Präsenz ihr immer näher kommt. Ab 23. Oktober auf Paramount+.

Haunted Hotel: Eine alleinerziehende Mutter versucht, gemeinsam mit ihrem Geisterbruder, ihren zwei Kindern und einem Dämon, der im Körper eines kleinen Jungen gefangen ist, ein Spukhotel zu betreiben – während sich ihre Sammlung aus Geistern, Monstern und übernatürlichen Katastrophen stetig vergrößert. Jetzt auf Netflix.

Der Tod ist mir lieber: In Mendoza lebt ein Außenseiter namens Archie. In einer Nacht wird er von einem Zombie gebissen, und nachdem er darüber nachgedacht hat, seinem Leben ein Ende zu setzen, beschließt er, herauszufinden, was mit seinem Körper vor sich geht. Mithilfe einer Freundin und seines Schwarms macht sich Archie auf die Suche nach einem Heilmittel, bevor er sich in ein Monster verwandelt und alle umbringt. Jetzt auf Prime Video!

Night Patrol: Der Horrorfilm von Regisseur Ryan Prows ist mit Justin Long, Dermot Mulroney und Freddie Gibbs erstklassig besetzt. Er erzählt von einem Polizisten, der herausfindet, dass die Spezialeinheit des LAPD ein schreckliches Geheimnis hat. Ab 24. Oktober auf WOW.

Witchboard: Als Emily ein geheimnisvolles Witchboard entdeckt, ahnt sie nicht, welche dunklen Kräfte sie damit entfesselt. Fasziniert von der Macht des verfluchten Artefakts gerät sie immer tiefer in eine Welt aus Geistern, Hexerei und Besessenheit. Ihr Verlobter Christian versucht verzweifelt, sie zu retten, bevor das Böse endgültig Besitz von ihr ergreift. Ab 29. Oktober auf Paramount+.

Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden: Die Emmy-prämierte Anthologieserie von Ryan Murphy und Ian Brennan ist mit der vierten Staffel zurückgekehrt. Jetzt auf Netflix.

Hotel Transsilvanien – Eine Monster Verwandlung: Nach einem Experiment verwandelt sich Johnny in ein Monster, während alle anderen zu Menschen werden. Nun müssen Dracula und Johnny nach Südamerika reisen, um einen Kristall zu finden, der diesen Verwandlungszauber rückgängig machen kann, bevor seine Wirkung dauerhaft wird. Jetzt auf Prime Video!

Hubie Halloween: Hubie Dubois (Adam Sandler) macht sich jedes Jahr an Halloween an die undankbare Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Bürger seiner Heimatstadt Salem sicher feiern können und sich an die Regeln halten. In diesem Jahr machen es allerdings ein entflohener Krimineller und ein mysteriöser neuer Nachbar Hubie besonders schwer. Als Menschen beginnen, plötzlich zu verschwinden, muss Hubie die örtliche Polizei (Kevin James, Kenan Thompson) und die Mitbürger davon überzeugen, dass es Monster wirklich gibt und er der Einzige ist, der sie aufhalten kann. Auf Netflix.

Psycho: Der Halloween-Klassiker folgt einer jungen Frau, die in einem abgelegen Motel Schutz sucht und dort den blanken Horror erlebt. Von Legende Alfred Hitchcock. Jetzt auf Joyn!

Noferatu – Der Untote: Robert Eggers‘ Nosferatu – Der Untote ist eine Gothic-Geschichte über die Besessenheit einer jungen Frau und einen angsteinflößenden Vampir, der sie betört und für unsagbares Grauen sorgt. Jetzt auf Prime Video!