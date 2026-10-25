Star-Rapperin Nicki Minaj soll neue Trump-Pressesprecherin werden

Mitarbeiter aus dem Stab von US-Präsident Donald Trump haben US-Rapperin Nicki Minaj öffentlich als mögliche Nachfolgerin ins Gespräch gebracht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach dem Rauswurf von Katie Zacharia sucht die Kommunikationsabteilung der US-Regierung nach einer Neubesetzung für das prominente Podium im Briefing-Room. Vor diesem Hintergrund sorgten am Wochenende mehrere Äußerungen aus dem engsten Umfeld des US-Präsidenten für weltweite Schlagzeilen. Gleich zwei Mitarbeiter der Regierungszentrale brachten die Musikerin Nicki Minaj in den sozialen Netzwerken als potenzielle Sprecherin der US-Administration ins Spiel.

Auslöser der Debatte war ein Video von Bord der Air Force One, in dem Minaj die internationale Politik von Präsident Donald Trump in den höchsten Tönen lobte. Kommunikationschef Steven Cheung teilte die Aufnahme daraufhin auf der Plattform X und schrieb dazu euphorisch: "Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben die neue Pressesprecherin des Weißen Hauses gefunden!"

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Äußerung von Steven Cheung blieb im politischen Washington nicht unkommentiert. Der offizielle X-Account des Weißen Hauses reagierte prompt mit einem vielsagenden "Augen-Emoji" (👀) auf den Vorschlag. Nur kurz darauf schaltete sich auch Trumps enger Berater Alex Bruesewitz in die Diskussion ein und wandte sich direkt an die globale Fangemeinde der Musikerin: "Hey Barbz, was halten wir von dieser Idee??"

PR-Gag oder neuer Weg?

Ob es sich bei dem Vorstoß um eine ernsthafte Personalüberlegung oder lediglich um einen reichweitenstarken PR-Gag im Umfeld des Präsidenten handelt, bleibt vorerst offen. Im politischen Washington gilt die Rolle des Pressesprechers traditionell als eine der anspruchsvollsten Aufgaben der Exekutive, da der Amtsinhaber täglich die Fragen kritischer Journalisten beantworten muss.

Nicki Minaj gilt als Unterstützerin von Donald Trump. © AFP

Nicki Minaj selbst nahm den Vorschlag mit Humor auf. Sie reagierte in den sozialen Medien mit einer US-Flagge und einem lachenden Emoji mit Schweißtropfen auf der Stirn, das üblicherweise für nervöses Lachen steht. Zeitgleich schien der Weltstar jedoch weit mehr von dem Erlebnis an Bord der Präsidentenmaschine fasziniert zu sein als von möglichen Regierungsämtern.

Minaj flog am Samstag mit Trump in der Air Force One. © AFP

Minaj von Air Force One beeindruckt

Auf ihrem eigenen X-Kanal veröffentlichte die Musikerin ein Video aus der Air Force One, in dem sie sichtlich beeindruckt die gewaltigen Ausmaße des Flugzeug-Innenraums filmte und präsentierte.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ein Zusammentreffen von Trump und Minaj steht bereits unmittelbar bevor: Die Rapperin soll am heutigen Abend gemeinsam mit Donald Trump bei einer Großveranstaltung in Port Huron im US-Bundesstaat Michigan auftreten. Ob die Personalie vor Ort weiter vertieft wird, bleibt mit Spannung abzuwarten.