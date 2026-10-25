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Paukenschlag

Serbien-Wahl: Vučić räumt Niederlage ein

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Ein Mann im Anzug betritt ein Wahllokal, im Vordergrund eine unscharfe serbische Flagge.
© EPA
Die oppositionelle Studentenliste hat die Parlamentswahl am Sonntag gewonnen. Noch vor Verkündung der offiziellen Wahlergebnisse hat Machthaber Aleksandar Vučić am Abend die Niederlage seiner Bewegung bei einem überraschenden Presseauftritt in Belgrad eingeräumt.
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