Kopf-an-Kopf-Rennen: Hohe Beteiligung an Parlamentswahl

Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in Serbien hat sich am Sonntag eine Rekordbeteiligung abgezeichnet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bis 16 Uhr gaben 56,4 Prozent der Wahlbeteiligten ihre Stimme ab, teilte die unabhängige Wahlbeobachtungsagentur CRTA mit. Das sind um 14 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2023. Umfragen ließen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Bündnis des autoritären Machthabers Aleksandar Vučić und der oppositionellen Studentenbewegung erwarten, die radikale Veränderungen fordert.

Praktisch vor allen Wahllokalen waren laut Medienberichten schon in den frühen Morgenstunden lange Warteschlangen zu sehen gewesen. Besonders groß war der Andrang in der Diaspora, auch in Wien. Der Urnengang läuft noch bis 20.00 Uhr. Rund 6,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind offiziellen Angaben zufolge dazu aufgerufen, die 250 Abgeordneten der Volksversammlung (Skupština) zu wählen.

Das Ergebnis entscheidet darüber, ob Vučić seine Macht bewahren kann oder nicht. In wechselnden Funktionen bestimmt der 56-Jährige bereits seit 2012 die Politik des Landes. Nachdem er nach zwei Amtszeiten als Präsident nicht neuerlich für die Staatsspitze kandidieren kann, strebt er das Amt des Ministerpräsidenten an. Kritiker werfen ihm Korruption und Verbindungen zur organisierten Kriminalität vor.

Maturanten auf Schulausflug setzten Stimmabgabe in Wien durch

Auch in Wien bildete sich vor dem serbischen Konsulat eine Warteschlange mit Menschen, die ihre Stimme abgeben wollten, wie ein APA-Fotograf berichtete. Auch Maturanten des Gymnasiums Požarevac konnten im Rahmen eines Schulausflugs ihre Stimme in Wien abgeben. Laut der regierungskritischen Wochenzeitung "Vreme" geschah dies erst auf Druck von Eltern und Lehrkräften. Die Schulleiterin hatte das Programm der Exkursion zunächst nicht entsprechend ändern wollen.

Von einem ernsteren Zwischenfall wurde aus einer Ortschaft in der Nähe der Großstadt Niš berichtet, wo eine Gruppe von etwa 30 Männern in ein Wahllokal eindrang, um die Wahlkommission zu bedrohen. In Novi Sad führte die Polizei eine Personengruppe aus einem Kaffeehaus ab, nachdem der Verdacht aufgetaucht war, dass dort Stimmen für die SNS gekauft worden waren.

Lange Schlangen vor diplomatischen Vertretungen

Aus vielen Orten in Serbien und europäischen Metropolen wurde von langen Schlagen vor Wahllokalen berichtet. In sozialen Medien geteilte Videos aus Städten wie London, Paris, Zürich oder Stockholm zeigten ähnliche Bilder. Die Diaspora gilt traditionell als Hochburg der pro-europäischen Opposition.

Laut CRTA gab es in einem Viertel aller Wahllokale in Serbien Berichte über fotografierte Stimmzettel. Bis 14 Uhr seien mehr als 200 Unregelmäßigkeiten gemeldet worden, so CRTA. Kritiker beklagen auch zahlreiche Karteileichen, versuchten Stimmenkauf und Behinderungen für Wähler, bei denen eine oppositionelle Präferenz vermutet wird. Ein Belgrader berichtete laut "Vreme", dass sein Wahllokal wenige Tage vor dem Urnengang auf die bosnische Stadt Banja Luka geändert worden sei. Er ließ sich nicht von der Stimmabgabe abhalten und fuhr mehr als 300 Kilometer ins Nachbarland.

Bosnisch-serbischer Machthaber Dodik ruft zu "Ruhe" auf

Dort gab auch der bosnisch-serbische Ex-Präsident Milorad Dodik seine Stimme ab. In einem Post auf X rief er die Bürger der Republika Srpska auf, "ruhe zu bewahren". Die Republika Srpska "liebt Serbien, daran wird sich nichts ändern", sagte der enge Vučić-Verbündete.

Auch der ungarische Ministerpräsident Péter Magyar meldete sich am Wahltag zu Wort. In einem Posting, dass ihn bei einem Lokalbesuch vor einem Teller mit Čevapćići zeigt, sprach er von einer "wichtigen Wahl".

Studenten mobilisieren seit zwei Jahren

Die SNS ist bei der Wahl erstmals mit einem starken Gegner konfrontiert. Der Studenten-Protestbewegung ist es in den vergangenen zwei Jahren, in denen sie für Rechtsstaatlichkeit und funktionierende Institutionen kämpfte, offensichtlich gelungen, durch Protestmärsche und im Direktkontakt mit Bürgern diese wie keine Oppositionspartei zuvor zu mobilisieren.

Den Anstoß für die Studentenproteste lieferte am 1. November 2024 der Einsturz des Bahnhofvordaches in der Stadt Novi Sad. Dabei kamen 16 Personen ums Leben. Das Gebäude war kurz zuvor renoviert worden. In der Öffentlichkeit wurde der Unfall weitestgehend auf Korruption zurückgeführt. Einen Gerichtsprozess in dieser Causa hat es bis dato nicht gegeben.