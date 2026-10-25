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Vier schwer

Bus stürzt 20 Meter ab: 80 Verletzte

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Heckansicht eines gelb-roten Krankenwagens mit „Ambulància“ in Katalonien, Spanien.
© Getty Images
Bei einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Bus in der Nähe von Barcelona in Katalonien (Norspanien) sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden.
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Nach Angaben des medizinischen Notfalldienstes der Region Katalonien (SEM) wurden etwa 80 Personen verletzt, sieben davon schwer und 18 mittelschwer. Die Schwerverletzten wurden demnach bereits in Krankenhäuser gebracht.

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Der Bus stürzte nach Angaben des Senders RTVE infolge der Kollision der Fahrzeuge eine 20 Meter tiefe Böschung hinunter. Der Unfall ereignete sich demnach am späten Nachmittag auf der Landstraße BV-5114 unweit der Gemeinde Fogars de Montclús, die durch die bergige Region des Naturparks Montseny in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens führt.

Erste Einsatzkräfte schnell am Unfallort

Nach Angaben des Notfalldienstes waren erste Einsatzkräfte schnell am Unfallort, um mit der Versorgung der Fahrgäste zu beginnen. Die lokale Feuerwehr entsandte Medienberichten zufolge 20 Einsatzteams in die Gegend.

Kataloniens Regionalpräsident Salvador Illa teilte mit, er verfolge den Busunfall in dem Gebiet mit großer Sorge. Er lasse sich über die genaue Entwicklung der Lage von den zuständigen Behörden auf dem Laufenden halten. Illa fügte hinzu: "Meine volle Unterstützung gilt den betroffenen Menschen, und ich danke den Rettungsdiensten für ihren Einsatz."

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