Renommierte Universität zieht in Kino um

Wegen dringender Sanierungsarbeiten nach Asbestfunden muss die renommierte Universität Gent in Belgien ungewöhnliche Wege in der Lehre gehen.

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Auf dem traditionsreichen Campus Ledeganck der Universität Gent herrscht derzeit Ausnahmezustand. Mehrere Auditorien mussten mit sofortiger Wirkung für den regulären Vorlesungsbetrieb geschlossen werden. Der Grund dafür sind asbesthaltige Materialien, die bei Überprüfungen in den Gebäudestrukturen festgestellt wurden.

Die Universitätsleitung betonte umgehend, dass für Studenten sowie das Lehrpersonal kein erhöhtes Gesundheitsrisiko durch den Asbest bestanden habe oder bestehe. Dennoch ist eine umfassende und sichere Sanierung unumgänglich, um die Standards langfristig zu gewährleisten. Da die Renovierungsarbeiten aufwendig sind, rechnet die Leitung der Hochschule mit einer Dauer von mindestens zwei Jahren, in denen die regulären Räumlichkeiten nicht betreten werden dürfen.

Um den Unterrichtsausfall zu verhindern, griff das Rektorat zu einer unkonventionellen Maßnahme. Die Hochschule mietete einen Saal des Kinobetreibers Kinepolis an, der nun montags bis freitags als Hörsaal dient. Insgesamt bietet die Ausweichlocation Platz für 280 Hörer.

Studenten üben Kritik

Während der Komfort der Sitze gelobt wird, wächst im Studienalltag die Kritik an der Zweckentfremdung des Kinosaals. Vor allem die Ergonomie bereitet vielen Teilnehmern Schwierigkeiten.

Asbest-Probleme bei der Universität in Gent. © Anadolu via Getty Images

Studentin Merel schilderte ihre ersten Eindrücke gegenüber dem Sender VRT unverblümt: "Ich fand es anfangs cool, aber ohne Tisch ist es schwer, Notizen zu machen. Das gedämpfte Licht stört mich nicht, aber nicht jeder bleibt die ganze Zeit wach." Gleichzeitig zeigte sie ein gewisses Grundverständnis für die Situation, mahnte jedoch: "Ich verstehe, dass dies eine gute Lösung für die Universität Gent ist. Ich hoffe jedoch, dass dies nicht zur neuen Normalität wird."

Große Probleme

Der angemietete Kinosaal reicht bei Weitem nicht aus, um die strukturellen Raumprobleme der UGent vollständig zu bewältigen. Gerade in stark nachgefragten Studienrichtungen müssen Hörer weiterhin auf den Treppenaufgängen Platz nehmen oder finden im überfüllten Saal überhaupt keinen Sitzplatz mehr vor.

Die UGent blickt auf eine mehr als zwei Jahrhunderte währende Geschichte zurück und genießt internationales Ansehen. Im QS World University Ranking belegt die Hochschule den 150. Platz.