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Gift im Straßenbelag

Überzogen & versiegelt: Aus für Asbest-Inseln

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Gebrochene Asphaltschollen liegen übereinander nach Straßenabriss auf einer Baustelle.
© Getty Images
Im 13. Bezirk sind mehrere Straßenabschnitte von für Mensch und Tier giftigem Asbest betroffen, wie Laboruntersuchungen ergeben haben. Zum Schutz der Bevölkerung werden die betroffenen Bereiche nun entsprechend überzogen und versiegelt.
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Die Berichte über Asbestfunde auf Wiens Straßen sorgen seit Monaten für Verunsicherung in der Wiener Bevölkerung. Kein Wunder, handelt es sich bei Asbest doch um einen hochgiftigen Stoff für Mensch und Tier. Unabhängige Laboruntersuchungen haben nun ergeben, dass im 13. Bezirk neben der Rosenhügelstraße auch in der Gallgasse, der Erzbischofgasse und der Fleschgasse derartiges Material vorhanden ist.

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Zum vorsorglichen Schutz der Bevölkerung werden die betroffenen Bereiche nun mit einem Asphaltüberzug beziehungsweise einer neuen Deckschicht versiegelt. Laut zuständiger Fachdienststelle MA 28 stellt diese Maßnahme einen raschen und wirksamen Schutz dar. "Ich nehme die Sorgen der Hietzinger*innen sehr ernst. Gesundheit, Sicherheit und eine rasche Information der Bevölkerung haben für mich oberste Priorität", versichert Johanna Zinkl (ÖVP), Bezirksvorsteherin in Hietzing.

Die Umweltorganisation Greenpeace schlug am 1. Juli dieses Jahres erstmals Alarm, dass Asbest im Asphalt auf mehreren Wiener Straßen sowie im Umland nachgewiesen worden ist - genauer in Liesing sowie im Bereich der Bezirksgrenze zu Hietzing. Die Stadt kontrolliert seither laufend weitere Straßenabschnitte auf mögliche Auffälligkeiten. Werden verdächtige Stellen entdeckt, folgen zusätzliche Untersuchungen und wo nötig Versiegelungsmaßnahmen.

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