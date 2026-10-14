Beauty-Trend "AI Face": Junge Frauen wollen jetzt aussehen wie KI

Makellose Haut, volle Lippen, perfekt gesetzte Konturen: Was früher als "Instagram Face" bekannt war, nimmt mittlerweile ganz andere Dimensionen an. Der neue Beauty-Trend "AI Face" beschreibt ein Beauty-Ideal, bei dem das digitale Ich zur Vorlage für das echte Gesicht wird. Besonders für junge Frauen stellt sich damit eine neue Frage: Könnte ich auch im Alltag so aussehen?

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Ein Selfie, ein KI-Tool – und plötzlich sieht das eigene Gesicht aus wie eine aufwendig produzierte Beauty-Kampagne: porenlose Haut, volle Lippen, scheinbar perfekte Proportionen. Mit dem "AI Face" bekommt das "Instagram Face" eine neue Dimension: Zum Schönheitsvorbild wird die digital perfektionierte Version des eigenen Ichs. Gerade für junge Frauen kann daraus ein belastender Vergleich entstehen. Denn wenn das künstlich erzeugte Wunschbild zum Maßstab wird, erscheinen natürliche Hautstruktur, kleine Asymmetrien oder feine Linien plötzlich als Makel. Aus der harmlosen Spielerei kann so der Druck entstehen, einem Gesicht entsprechen zu müssen, das es in dieser Form gar nicht gibt.

So sieht der KI-Look aus

Glatt, ebenmäßig, klar konturiert: Die Ästhetik erinnert an ein Gesicht, bei dem Foundation, Licht und Retusche perfekt zusammenspielen. Volle Lippen, betonte Wangen und eine definierte Kieferlinie geben ihm Ausdruck; geglättete Haut sorgt für den makellosen Gesamteindruck.

Wie konkret solche Veränderungen ausfallen können, zeigt eine 2025 veröffentlichte Untersuchung des KI-gestützten TikTok-Filters "Bold Glamour". Forschende analysierten die Bilder von zehn erwachsenen Frauen vor und nach der Anwendung. Der Filter veränderte unter anderem die Nasenspitze, ließ die Lippen voller und die Wangen ausgeprägter erscheinen und verstärkte die Kieferkontur. Hinzu kamen Hautglättung und Veränderungen der Augenbrauen. Die kleine Studie beschreibt einen bestimmten Filter, zeigt aber anschaulich, wie Software einen ganzen Beauty-Look erzeugen kann.

Das macht die Ästhetik so verführerisch: Mehrere Veränderungen erscheinen gleichzeitig auf dem Bildschirm, ohne dass man dafür erst verschiedene Produkte, Techniken oder Behandlungen ausprobieren muss. Das Ergebnis lässt sich sofort mit dem eigenen Foto vergleichen.

Das eigene Ich als Beauty-Vorbild

Für junge Frauen, die mit Selfies und bearbeiteten Bildern aufgewachsen sind, bekommt die Frage nach dem Wunsch-Look damit eine zusätzliche Dimension. Eine KI-Version kann vertraut wirken, weil sie vom eigenen Gesicht ausgeht. Der Gedanke "So könnte ich aussehen" liegt näher als bei einem völlig fremden Gesicht. Darin steckt ein möglicher Reiz des Trends – und zugleich sein problematischer Kern.

Dass die intensive Beschäftigung mit bearbeiteten Selbstbildern die Zufriedenheit beeinflussen kann, zeigt eine Untersuchung im Fachjournal Body Image. 130 Frauen zwischen 18 und 30 Jahren nahmen ein Selfie auf und bearbeiteten es anschließend. Danach berichteten sie im Durchschnitt mehr Unzufriedenheit mit ihrem Gesicht und eine negativere Stimmung. Je stärker die Bearbeitung ausfiel, desto stärker nahm die Unzufriedenheit zu. Untersucht wurde klassische Fotobearbeitung, keine heutige generative KI.

Übertragen auf das "AI Face" ergibt sich daraus eine plausible Sorge: Das digitale Wunschbild könnte zur Messlatte werden. Eine normale Hautstruktur oder eine kleine Asymmetrie fällt dann möglicherweise vor allem deshalb auf, weil sie auf dem bearbeiteten Bild komplett verschwunden ist.

© Getty Images

Vom Bildschirm zum Behandlungswunsch

Laut einem Bericht der amerikanischen Vogue werden KI-generierte Selbstbilder bereits als Referenzen für ästhetische Eingriffe mitgebracht.

Damit wird aus einer Bildästhetik eine konkrete Beauty-Frage: Welche Veränderungen wünsche ich mir wirklich – und welche erscheinen mir erst attraktiv, seit eine Software sie vorgeschlagen hat? Ein überzeugendes Bild allein beantwortet diese Frage nicht.

Perfektion nach den Regeln der KI

Auch das vermeintlich perfekte Gesicht ist keine neutrale Vorlage. Ein 2026 im Journal of Medical Internet Research veröffentlichter Fachbeitrag warnt davor, dass KI-Systeme zur ästhetischen Gesichtsbewertung eingeschränkte Schönheitsvorstellungen verstärken können. Welche Gesichter in den Trainingsdaten vorkommen und wer ihre Attraktivität bewertet, beeinflusst das Ergebnis. Individuelle oder ethnisch geprägte Merkmale könnten dadurch als etwas erscheinen, das korrigiert werden sollte.

Genau das macht "AI Face" so problematisch: Das Wunschbild trägt die eigenen Züge und wirkt dadurch vermeintlich erreichbar. Was daran als "perfekt" gilt, bestimmen jedoch auch die Schönheitsideale, die in der KI stecken. Wer diesem digitalen Ich immer näherkommen möchte, kann sich in einem endlosen Kreislauf verlieren: Mit jedem Klick lässt sich das Ideal weiter optimieren – bis das eigene Gesicht selbst an einem guten Tag nicht mehr gut genug erscheint.