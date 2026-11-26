Schnee-Chaos, eisige Temperaturen und die Haube machen unseren Haaren ganz schön zu schaffen. Kaum nehmen wir die Mütze ab, stehen die Haare in alle Richtungen. Doch mit ein paar cleveren Tricks wird selbst die wildeste Wintermähne im Handumdrehen wieder zum Hingucker.

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Winterzeit in Österreich bedeutet Minusgrade, Schnee und Haubenpflicht für alle, die ihre Ohren vor Erfrierung schützen wollen. Klingt praktisch, doch während unsere Köpfe schön warm bleiben, reagieren die Haare oft empfindlich: Ein platt gedrückter Ansatz, abstehende Härchen, fliegende Strähnen und eine Frisur, die mit dem Styling von heute Morgen kaum noch etwas gemeinsam hat. Die gute Nachricht: Mit ein paar cleveren Tricks lässt sich das Haar-Chaos ganz einfach bändigen.

Die richtige Haube macht den Unterschied

Winter © Getty Images

Nicht jede Haube ist gleich. Besonders eng anliegende Modelle können die Haare stark zusammendrücken und für einen platten Ansatz sorgen. Noch dazu entsteht durch die Reibung zwischen Haaren und Stoff statische Aufladung, die gefürchteten fliegenden Haare sind die Folge.



Unser Tipp: Greife möglichst zu Hauben mit einem glatten Innenfutter, beispielsweise aus Satin oder Seide. Diese Materialien können die Reibung reduzieren und helfen, die Haaroberfläche zu schonen. Auch locker sitzende Modelle sind eine gute Wahl, denn sie drücken die Frisur weniger stark zusammen.

So bekommt der Ansatz seinen Schwung zurück

Haube runter und plötzlich ist vom mühsam gestylten Volumen nichts mehr zu sehen? Jetzt heißt es: Ansatz retten. Schüttle deine Haare vorsichtig mit den Fingern auf und lockere den Ansatz mit leicht kreisenden Bewegungen. Anschließend kannst du den Kopf kurz nach vorne neigen und die Haare mit den Fingern aufschütteln. Für einen zusätzlichen Frischekick eignet sich etwas Trockenshampoo am Ansatz. Kurz einwirken lassen und sanft einmassieren, schon wirkt die Frisur wieder lebendiger.

Dieser Trick hilft gegen statische Aufladung

Statische Aufladung © Getty Images

Du nimmst die Haube ab und plötzlich stehen einzelne Haare wie kleine Antennen vom Kopf ab? Kalte Außenluft und trockene Heizungsluft können die Haare austrocknen und statische Aufladung begünstigen. Was jetzt hilft? Eine kleine Menge Leave-in-Pflege, Handcreme oder Haaröl in den Handflächen verteilen und vorsichtig über die Haarlängen streichen. Das bändigt abstehende Härchen und lässt die Mähne gepflegter aussehen. Achtung: Weniger ist mehr! Vor allem bei feinem Haar reicht eine winzige Menge, damit die Frisur nicht beschwert wird.

Schlau vorbeugen

Wer schlau plant, beugt dem Desaster vor dem ersten Schritt in den Schnee vor. Ein echter Geheimtipp ist dabei der falsche Scheitel: Ziehe deinen Scheitel vor dem Aufsetzen der Haube auf die entgegengesetzte Seite oder kämme alle Haare nach hinten. Wenn du am Ziel angekommen bist und deine Haare wieder auf die gewohnte Seite legst, entsteht sofort mehr Standvolumen am Ansatz – ganz ohne Toupieren.

Ebenso wichtig ist, niemals mit feuchten Haaren vor die Tür zu gehen. Denn feuchtes Haar formt sich unter einer Mütze genau nach der Rundung deines Kopfes und behält diesen platten Look häufig für den Rest des Tages bei. Föhne deine Haare deshalb immer vollständig trocken, bevor du die Haube aufsetzt.