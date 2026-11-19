Teuer ist nicht immer besser – das zeigt jetzt ein neuer Haarfarben-Test des Vereins für Konsumenteninformation (VKI). Ausgerechnet die teuersten Blond-Colorationen enttäuschen mit völlig anderen Farbergebnissen als versprochen. Die Überraschung: Die günstigsten Produkte schneiden am besten ab – und kosten teilweise weniger als drei Euro.

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Ein strahlendes Blond wie frisch vom Friseur, und das ganz bequem im eigenen Badezimmer? Genau das versprechen zahlreiche Haarfarben aus der Drogerie und dem Online-Handel. Doch wer seine Haare selbst färbt, erlebt mitunter eine böse Überraschung. Gemeinsam mit der deutschen Stiftung Warentest hat der VKI elf blonde Intensivcolorationen unter die Lupe genommen. Das ernüchternde Ergebnis: Kein einziges Produkt erhielt eine bessere Bewertung als "durchschnittlich". Besonders bitter: Ausgerechnet die teuersten Haarfarben landeten auf den letzten Plätzen.

Statt Hellblond plötzlich rosa Haare: Diese Produkte fallen durch

Wer für seine Haarfarbe tiefer in die Tasche greift, erwartet auch ein besonders schönes Ergebnis. Doch genau diese Rechnung ging im Test nicht auf. Die beiden teuersten Produkte, Shyne Professional Keratin Color um 26 Euro und WeColour Haarfarbe um 20 Euro, enttäuschten auf ganzer Linie.

Beide Marken werben mit professionellen Farbergebnissen für zu Hause. Tatsächlich wich das Ergebnis im Praxistest jedoch so stark von den versprochenen Blondtönen ab, dass die Tester die weiteren Untersuchungen vorzeitig abbrachen.

Statt des gewünschten Hellblonds entstanden teilweise braune oder sogar rosa-violette Haarpartien. Beide Colorationen erhielten deshalb das vernichtende Testurteil "nicht zufriedenstellend".

Diese günstigen Haarfarben sind die Testsieger

Die eigentliche Überraschung wartet allerdings am anderen Ende der Preisskala. Denn die beiden bestbewerteten Produkte gehören gleichzeitig zu den günstigsten im gesamten Test:

dm Réell'e Intensiv Color Creme 11.0 Platinblond (2,45 Euro): Die günstige Eigenmarke sicherte sich den Testsieg.

Die günstige Eigenmarke sicherte sich den Testsieg. Garnier Nutrisse Ultra Creme 9 Hellblond (6,45 Euro): Auch die bekannte Drogerie-Coloration landete unter den beiden besten Produkten.

Beide überzeugten im Vergleich vor allem bei der Farbtreue, einer gleichmäßigen Färbung und der Abdeckung grauer Haare. Allerdings schafften auch sie insgesamt nur die Note "durchschnittlich".

"Wer seine Haare zu Hause färbt, sollte sich nicht am Preis orientieren", erklärt VKI-Kosmetikexpertin Birgit Schiller. Teure Produkte würden keineswegs automatisch bessere Ergebnisse liefern.

Das größte Problem: Die Haarfarbe sieht anders aus als versprochen

Die größte Schwachstelle der getesteten Colorationen war nicht etwa die Haltbarkeit oder die Grauhaarabdeckung, sondern die Farbgenauigkeit.

Zwar färbten die meisten Produkte die Haare relativ gleichmäßig, doch der tatsächliche Blondton wich häufig deutlich von der Nuance auf der Verpackung ab. Wer sich also ein kühles Hellblond wünscht, kann nicht automatisch davon ausgehen, genau diesen Farbton zu erhalten.

Immerhin gibt es auch gute Nachrichten: In puncto Haltbarkeit konnten die meisten getesteten Haarfarben überzeugen. Selbst nach zahlreichen Haarwäschen blieb das Farbergebnis weitgehend erhalten.

Was du vor dem nächsten Haarefärben wissen solltest

Der Test zeigt vor allem eines: Ein hoher Preis und große Beauty-Versprechen sind noch lange keine Garantie für ein gelungenes Farbergebnis. Gerade bei Blondtönen lohnt es sich, die Erwartungen an eine Coloration für zu Hause realistisch zu halten. Denn die Ausgangshaarfarbe und die Haarstruktur können das Ergebnis zusätzlich beeinflussen.

Auch die Umwelt spielt eine Rolle. Sämtliche getesteten Colorationen enthalten schwer biologisch abbaubare Stoffe, die beim Auswaschen ins Abwasser gelangen können. Der VKI empfiehlt deshalb, übrig gebliebene Farbreste nicht in den Abfluss zu schütten, sondern im Restmüll zu entsorgen.