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Winter Pop-up

Neuer Hotspot in Kitzbühel: Hier wird Après-Ski zum Beauty-Erlebnis

Frau mit Sonnenbrille und Mütze lacht verspielten, Schneeberge im Hintergrund.
© Getty Images
Mit "The Darling – Day & Après Bar" bekommt Kitzbühel ab dem 5. Dezember einen neuen Hotspot für alle, die den Winter gerne mit einem Hauch Glamour, jeder Menge guter Laune und perfektem Glow genießen wollen.
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Am 5. Dezember öffnet "The Darling – Day & Après Bar" seine Türen und bringt frischen Wind auf die Reisch Terrasse. Hier verschmelzen alpine Winteratmosphäre, angesagte Beauty-Vibes und entspannte Après-Ski-Kultur zu einem außergewöhnlichen Hotspot. Hinter dem Konzept steht die österreichische Beauty-Brand A.N.D. beauty, die gemeinsam mit dem renommierten Das Reisch einen neuen Treffpunkt für stilvolle Wintertage und genussvolle Après-Ski-Stunden geschaffen hat.

Ein neuer Place to be zwischen Piste und Party

"The Darling" möchte mehr sein als eine klassische Après-Ski-Bar. Der neue Spot versteht sich als Ort, der das Herz wärmt, ein Lächeln ins Gesicht zaubert und ganz nebenbei auch die Hüften zum Schwingen bringt. Hier geht es nicht nur darum, gesehen zu werden, sondern vor allem darum, den Winter zu feiern, mit Freunden, guten Drinks und einer Extraportion Lebensfreude.

Bei "The Darling" beginnt der Tag mit gutem Kaffee und endet mit besten Après-Vibes. Vom entspannten Start in den Wintertag bis zum Sundowner mit DJ-Sound verwandelt sich die Bar im Laufe des Tages in den perfekten Place to be. Und weil das Ganze von A.N.D. beauty kuratiert wird, darf natürlich auch der Beauty-Faktor nicht fehlen. Die Getränkekarte bringt den Glow direkt ins Glas: Ob Protein Coffee für den extra Energiekick, ein erfrischender Collagen Spritz oder die verführerische Pink Hot Chocolate – hier kommen Genuss und Beauty-Vibes auf besonders stylische Weise zusammen.

Glamouröses Winter Pop-up

Fest steht: Bei "The Darling" wird der Winter nicht nur genossen, sondern zelebriert. Mit Beauty, prickelnden Drinks, guter Musik und einer Atmosphäre, die Lust auf lange Nachmittage und noch längere Abende macht. Damit macht A.N.D. beauty Kitzbühels Winter um eine ziemlich glamouröse Adresse reicher.

THE DARLING – DAY & APRÈS BAR
Wo: Reisch Terrasse, Franz-Reisch-Straße 3, 6370 Kitzbühel
Wann:  Opening: 5. Dezember
Was:  Curated by A.N.D. beauty, hosted by Das Reisch
www.thedarlingkitzbuehel.at

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