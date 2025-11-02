Öffi-Sperren: Nicht alle Linien nehmen gewohnten Betrieb auf

Mit 3. November kehrt bei vielen Öffis in Wien wieder ein geregelter Betrieb ein. Während der Herbstferien wurde an mehreren Linien intensiv gearbeitet, und nun sind zahlreiche Abschnitte wieder befahrbar.

U4-Landstraße Richtung Hütteldorf gesperrt

Die Straßenbahnlinie 49 bleibt weiterhin eingeschränkt unterwegs. Im Bereich Hütteldorf/Bujattigasse erneuern die Wiener Linien die Gleisanlagen, weshalb diese Linie nur bis einschließlich 7. November zwischen den Stationen Ring, Volkstheater und Baumgarten fährt.

Auch bei der U4-Station Landstraße gehen die Arbeiten weiter. Nachdem der Bahnsteig in Fahrtrichtung Heiligenstadt saniert wurde, beginnt nun die Erneuerung der gegenüberliegenden Seite. In Richtung Hütteldorf halten die Züge dort bis 4. Dezember nicht. Fahrgäste müssen bis Schwedenplatz oder Karlsplatz fahren und dort umsteigen, um die Station Landstraße dennoch zu erreichen.

Stadionbrücke wieder befahrbar

Wegen der Verlängerung der Linie 18 wurde die Stadionbrücke in den Herbstferien für den der Autoverkehr gesperrt, der 80A war geteilt unterwegs. Ab November wird der 80Ą bis Sommer

2026 abschnittsweise Richtung Schlachthaus-gasse bzw. Neu Marx über die Erdberger Lände um-geleitet. In Richtung Pra-terstern fährt der 80A ab 3. November wieder auf seiner gewohnten Strecke.

Die Buslinie 77A wird weiterhin über die A23 umgeleitet.

Streckenteilungen aufgehoben

Auch die U6 war zuletzt nur eingeschränkt unterwegs. Zwischen Spittelau und Jägerstraße wurden Weichen getauscht, wodurch der Betrieb in diesem Abschnitt vorübergehend nicht möglich war und die Linie zweigeteilt wurde. Ähnlich eingeschränkt verkehrte die Badner Bahn, bei der ebenfalls mehrere Haltestellen nicht angefahren wurden.

Eingeschränkter Betrieb der Badner Bahn wegen Modernisierungsarbeiten in den Herbstferien. © Wiener Lokalbahnen

Mit Beginn des Schulbetriebs fahren beide Linien wieder auf ihrer gewohnten Strecke.