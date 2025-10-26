U6 zweigeteilt: Öffi-Chaos in den Herbstferien

Ab Montag, 27. Oktober, fährt die U6 nur zweigeteilt. Die Bauarbeiten dauern bis 3. November, für Ersatzverkehr ist in dieser Zeit gesorgt.

Die Herbstferien werden von den Wiener Linien dazu genutzt die Weichen zwischen den Stationen Spittelau und Jägerstraße zu erneuern. Beginnend mit dem 27. Oktober um 4:00 Uhr früh, bis zur Nacht von 2. auf 3. November (Montag), ebenfalls 4 Uhr früh.

Deswegen fährt die U6 in dieser Zeit nur zwischen Siebenhirten und Spittelau sowie Jägerstraße und Floridsdorf. Deswegen fährt im südlichen Abschnitt jede zweite U6 nur zwischen Siebenhirten und Michelbeuern - AKH. Dafür fährt die Linie 12 zwischen Josefstädter Straße und Dresdner Straße öfter, zum Beispiel auch in der Nacht am Wochenende. Die Buslinie 37A hilft zwischen Spittelau und Dresdner Straße.

Auch Bim-Strecken betroffen

Nicht ganz so gravierend sind die Bauarbeiten an den Straßenbahnen 9 und 49. Auch hier kommt es die ganzen Ferien über zu Einschränkungen. Die 9er fährt nur zwischen Gersthof und Johann-Nepomuk-Berger-Platz sowie teilweise über die Strecke der 2er Bim bis zur Josefstädter Straße. Der Ersatzbus 9E hilft aber bei den ausgefallenen Stationen.

Die 49er fährt nur zwischen Breitensee und Hütteldorf, auch hier gibt es einen Aushilfsbus 49E. Die 52er hilft vom Ring bis zum Westbahnhof und weiter nach Baumgarten.