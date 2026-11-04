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DIESER Föhn verdrängt Dyson vom ersten Platz

Maria Kobetic
von
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© Getty Images
Wer hätte das gedacht? Eine günstige Alternative setzte sich beim Haartrockner-Test durch.
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Die kalte Jahreszeit macht den Haartrockner wieder zu unserem (fast) täglichen Begleiter: Mit feuchten Haaren aus dem Haus gehen ist nichts mehr. Mützen und Schals lassen es schnell unfrisch aussehen. Da muss der Föhn öfter ran. Das deutsche Magazin Chip hat sich, passend zum Herbst, auf die Suche nach dem besten Föhn gemacht.

Überraschender Testsieger

Beim Ergebnis gab es eine große Überraschung: Der beliebte Dyson "Supersonic r" verpasste den ersten Platz und musste sich einem günstigen Produkt knapp geschlagen geben. Ausschlaggebend war wohl der sehr hohe Preis von 479 Euro (im offiziellen Dyson-Shop).

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Das ist der Testsieger

Der Dreame Hair Glory Mix konnte im Test in fast allen Punkten überzeugen: Ausstattung und Leistung sprachen für das Gerät, auch bei der Handhabung und dem Frisiertest landete der Haartrockner an der Spitze: Die Haare hatten kaum Frizz und fühlten sich geschmeidig an. Ein weiteres Plus: Der Föhn, den es online ab 129 Euro gibt, ist sehr leise. Es gab nur zwei Wermutstropfen: Auf der sehr starken höchsten Stufe verknoten die Haare leicht, und es gibt keine separate Kaltstufe. Die Funktion ist zwar vorhanden, lässt sich aber nicht durch einen eigenen Knopf aktivieren.

Neben dem Haartrockner von Dreame und dem Supersonic von Dyson, die beide "sehr gut" abschnitten, landete auch der Remington Proluxe AC9140 im Spitzenfeld und erreichte immerhin noch die Note "gut".

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