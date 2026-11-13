Diese kontroverse Haarfarbe liegt laut Stars jetzt total im Trend

Von FKA twigs bis Zara Larsson: Immer mehr Stars setzen auf diese Haarfarbe. Auch auf Pinterest schießen die Suchanfragen nach des ungewöhnlichen Haartons in die Höhe. Doch was steckt hinter dem Comeback des auffälligen Beauty-Trends?

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Pink ist zurück und diesmal nicht nur als kleine Farbspielerei in den Spitzen. Von staubigem Rosé bis zu knalligem Barbie-Pink: Immer mehr Stars wagen sich an die auffällige Haarfarbe. Selbst Pinterest verzeichnet einen regelrechten Hype. Doch warum erlebt ausgerechnet dieser polarisierende Look gerade jetzt sein Comeback?

Pink statt Blond: Diese Stars machen es vor

FKA Twigs in London, England. © Getty Images for ABA

Wer bei Pink Hair noch an Emo-Frisuren oder die Tumblr-Ära denkt, bekommt gerade ein ziemlich deutliches Update. Denn die Haarfarbe ist längst wieder auf den Köpfen prominenter Trendsetterinnen angekommen. Musikerinnen wie FKA twigs, Adéla , Naomi Scott, Zara Larsson, Ice Spice und Megan Thee Stallion zeigen, wie unterschiedlich der Look interpretiert werden kann.

Adéla. © Billboard via Getty Images

Für eine besonders überraschende Kombination aus Glamour und Pink sorgt außerdem Martha Stewart. Kylie Jenner wiederum greift immer wieder phasenweise zu auffälligen Haarfarben. Und auch auf dem Laufsteg ist der Farbton angekommen: Bei Isabel Marant für Spring/Summer 2027 war Pink ebenfalls Teil der Beauty-Inspiration. Die Botschaft ist klar: Rosa Haare sind nicht mehr nur ein Nischenlook für besonders Mutige, sondern entwickeln sich wieder zu einem echten Statement.

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Pinterest-Zahlen zeigen: Pink ist der Beauty-Trend der Saison

Dass es sich dabei nicht nur um einen kurzlebigen Promi-Moment handelt, legen auch die aktuellen Pinterest-Daten nahe. Die Plattform hat ihre meistgesuchten Beauty-Trends für Herbst 2026 veröffentlicht und ausgerechnet rosa Haare stehen ganz oben.



Besonders auffällig sind die Suchanfragen nach einzelnen pinken Strähnen: Sie sind laut Pinterest um 463 Prozent gestiegen. Auch die Kombination aus türkisfarbenen und pinken Haaren erlebt mit einem Plus von 273 Prozent einen deutlichen Aufschwung. Wer gleich die komplette Mähne färben möchte, sucht vermehrt nach staubigem Rosé – hier liegt der Anstieg bei 198 Prozent. Rosa Perücken verzeichnen ebenfalls ein Plus von 84 Prozent.



Spannend ist dabei, dass es nicht mehr nur um eine einzige Variante geht. Von einer dezenten Strähne bis zur komplett pinken Haarpracht scheint alles erlaubt zu sein

Warum Pink gerade jetzt wieder so angesagt ist

Isabel Marant Womenswear Spring/Summer 2027 © Getty Images

Pink ist eine Haarfarbe, die auffällt. Sie ist verspielt, ein wenig rebellisch und definitiv nicht der klassische Weg, um möglichst unauffällig auszusehen. Genau darin könnte auch der Reiz des aktuellen Comebacks liegen.



Während lange Zeit natürliche Haarfarben, perfektionierte Looks und dezente Ästhetik den Beauty-Mainstream geprägt haben, wächst offenbar wieder die Lust auf Experimente. Pink steht für Individualität, Selbstinszenierung und die Freiheit, mit dem eigenen Aussehen zu spielen. Die Farbe muss dabei nicht einmal dauerhaft bleiben: Gerade temporäre Tönungen, Perücken oder einzelne Strähnen machen den Trend zugänglicher.



Auch kulturell passt der Look in eine Zeit, in der sich viele Beauty-Trends bewusst von makelloser Zurückhaltung absetzen. Statt immer nur möglichst gepflegt und perfekt auszusehen, darf es wieder auffälliger, verspielter und ein bisschen unberechenbarer werden.

Wem steht pinkes Haar?

Die gute Nachricht: Pink ist nicht auf einen bestimmten Hauttyp beschränkt. Entscheidend ist vor allem, den passenden Unterton zu finden. Kühles, aschiges Rosé harmoniert häufig gut mit kühlen Hautuntertönen, während wärmere Pfirsich- und Koralltöne bei warmen Untertönen besonders schön wirken können. Dunklere Beerentöne sind eine weitere Möglichkeit für alle, die es etwas intensiver mögen.



Allerdings sollte man den Pflegeaufwand nicht unterschätzen. Gerade Pastellrosa wäscht sich relativ schnell aus und kann nach wenigen Haarwäschen deutlich an Intensität verlieren. Farbauffrischende Produkte und eine auf coloriertes Haar abgestimmte Pflege helfen dabei, den Ton länger schön zu halten. Wie oft nachgefärbt werden muss, hängt von Ausgangshaarfarbe, Produkt und gewünschter Intensität ab.